İstanbul - İstanbul'da Terör Operasyonu
1 saat önce
İstanbul DHA - İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DHKP-C terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği iddia edilen 5 kişiyi gözaltına alındı.
İstanbul DHA
- İstanbul Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DHKP-C terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği iddia edilen 5 kişiyi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
koordinesinde DHKP-C terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği iddia edilen A.K, B.D, C.I, S.D ve Y.A adlı kişileri gözaltına aldı. Yapılan operasyonda gözaltına alınan kişiler Vatan yerleşkesinde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Kişilerin kaldıkları evde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildiği belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 10:10 Kaynak: DHA
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