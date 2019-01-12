Son Dakika Haberleri: İstanbul - İstanbul'da Terör Operasyonu

İstanbul - İstanbul'da Terör Operasyonu

1 saat önce

İstanbul DHA - İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DHKP-C terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği iddia edilen 5 kişiyi gözaltına alındı.

İstanbul - İstanbul'da Terör Operasyonu, System.String[]
İstanbul DHA - İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DHKP-C terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği iddia edilen 5 kişiyi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde DHKP-C terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği iddia edilen A.K, B.D, C.I, S.D ve Y.A adlı kişileri gözaltına aldı. Yapılan operasyonda gözaltına alınan kişiler Vatan yerleşkesinde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Kişilerin kaldıkları evde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildiği belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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-Operasyon görüntüsü

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 10:10 Kaynak: DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Güncel
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