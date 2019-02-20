İstanbul - İstanbul'da Terör Operasyonunda Gözaltına Alınan 9 Kişi Tutuklandı
25 dakika önce
istanbul DHAİstanbul'da terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 PKK'lının 9'u tutuklandı.
istanbul DHA
İstanbul'da terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 PKK'lının 9'u tutuklandı.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın elebaşısı Abdullah Öcalan'ın yakalanışının yıldönümünde yasadışı gösteri ve eylem hazırlığında oldukları ileri sürülen kişilere yönelik operasyon yaptı.
Gözaltına alınan 14 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedildi. Şüphelilerden 9'u "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuklandı.
Görüntü Dökümü:
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-Operasyon görüntüleri
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 11:15 Kaynak: DHA
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