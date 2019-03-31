Son Dakika Haberleri: İstanbul -  İstanbul'da Trafik Yoğunluğu Yüzde 1

İstanbul -  İstanbul'da Trafik Yoğunluğu Yüzde 1

15 dakika önce

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanma süreci İstanbul'da saat 08.00 itibariyle başladı.

İstanbul -  İstanbul'da Trafik Yoğunluğu Yüzde 1, System.String[]
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri  için oy kullanma süreci İstanbul'da saat 08.00 itibariyle başladı. Pazar günü İstanbullular trafik yoğunluğunun olmadığı bir güne uyandı. Ana arterler, D-100 Karayolu ve TEM'de araç yoğunluğu olmazken, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) trafik yoğunluğu haritası saat 10.45 itibariyle trafik yoğunluğunu  yüzde 1 olarak gösterdi.

Görüntü Dökümü:

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-15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden görüntü - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:59 Kaynak: DHA

TEM Otoyolu, İstanbul, Güncel
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