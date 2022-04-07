İSTANBUL-İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 80'NE ULAŞTI - Son Dakika
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İSTANBUL-İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 80'NE ULAŞTI

07.04.2022 18:55

İSTANBUL'da öğleden sonra aralıklarla devam eden sağanak yağışının da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 80'ne çıktı.

İSTANBUL'da öğleden sonra aralıklarla devam eden sağanak yağışının da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 80'ne çıktı.

Meteoroloji, İstanbul'a kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Öğleden sonra başlayan sağanak yağış Anadolu Yakası'nda etkili oldu. Maltepe D-100 Karayolu'nda yağış nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. İBB Trafik Yoğunluk Haritası'na göre kent genelinde trafik yoğunluğu saat 18.30 itibarıyla yüzde 80 olarak ölçüldü.

İSTANBUL-İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 80'NE ULAŞTI
İSTANBUL-İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 80'NE ULAŞTI
İSTANBUL-İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 80'NE ULAŞTI

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İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'i buldu! İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'i buldu! İstanbullular şemsiyelerinizi hazırlayın: 16.00-20.00 saatleri arasında kuvvetli sağanak geliyor İstanbullular şemsiyelerinizi hazırlayın: 16.00-20.00 saatleri arasında kuvvetli sağanak geliyor İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı

Anadolu Yakası, Meteoroloji, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: İSTANBUL-İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 80'NE ULAŞTI - Son Dakika
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