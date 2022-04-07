İSTANBUL-İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 80'NE ULAŞTI - Son Dakika

Azerbaycanlı vekil yayında söyledi, stüdyo buz kesti: 10 milyon oy Erdoğan için hazır

İSTANBUL'da öğleden sonra aralıklarla devam eden sağanak yağışının da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 80'ne çıktı.

Meteoroloji, İstanbul'a kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Öğleden sonra başlayan sağanak yağış Anadolu Yakası'nda etkili oldu. Maltepe D-100 Karayolu'nda yağış nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. İBB Trafik Yoğunluk Haritası'na göre kent genelinde trafik yoğunluğu saat 18.30 itibarıyla yüzde 80 olarak ölçüldü.