Yağmur şiddetli geldi! İstanbul'da trafik kilitlendi - Son Dakika
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Yağmur şiddetli geldi! İstanbul'da trafik kilitlendi

01.12.2022 19:43

İstanbul'da akşam saatlerinde etkisini gösteren yağmur ve mesai saatinin bitimiyle sürücülerin yola çıkması trafiği kilitledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluğu haritası verilerine göre saat 18.30 itibarıyla yoğunluk yüzde 90 olarak ölçüldü.

İstanbul'da, mesai saatinin bitimiyle birlikte sürücüler yola çıkarken, akşam saatlerinde yağmurun da etkisini göstermesiyle birlikte trafikte yoğunluk oluştu.

VERİLERİ İBB PAYLAŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yoğunluk haritası verilerine göre, 18.30 itibarıyla yoğunluk yüzde 90'a kadar ulaştı.

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AVRUPA YAKASI YÜZDE 85, ANADOLU YÜZDE 90

Aynı veriye göre Avrupa Yakası'ndaki yüzde 85 olarak ölçülen yoğunluk, Anadolu Yakası'nda yüzde 90 oldu. Bazı bölgelerde trafik akışı durma noktasına geldi.

Kaynak: DHA
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İBB Trafik, İstanbul, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yağmur şiddetli geldi! İstanbul'da trafik kilitlendi - Son Dakika

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