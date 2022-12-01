Aynı veriye göre Avrupa Yakası'ndaki yüzde 85 olarak ölçülen yoğunluk, Anadolu Yakası 'nda yüzde 90 oldu. Bazı bölgelerde trafik akışı durma noktasına geldi.

Kaynak: DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İBB Trafik, İstanbul, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yağmur şiddetli geldi! İstanbul'da trafik kilitlendi - Son Dakika

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