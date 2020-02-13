İstanbul-istanbul'da tramvay seferlerinde arıza; duraklarda yoğunluk oluştu - Son Dakika

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İstanbul-istanbul'da tramvay seferlerinde arıza; duraklarda yoğunluk oluştu
6 saat önce
TOPKAPI-Mescid-i Selam tramvay hattında arıza nedeniyle seferlerde aksama meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 09:36 Kaynak: DHA
İstanbul DHA - TOPKAPI-Mescid-i Selam tramvay hattında arıza nedeniyle seferlerde aksama meydana geldi.
İstanbul'da sabah saatlerinde iş ve okullarına gitmek için tramvayı kullananlar arıza nedeniyle ulaşımda sıkıntı yaşadı. Topkapı-Mescid-i Selam hattındaki duraklarda yoğunluk oluştu. Anonslar sonrası tramvaydan inenler diğer toplu ulaşım araçlarını kullanmak zorunda kaldı.
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada T4 Topkapı-Mescid-i Selam tramvay hattında enerji kesintisi olduğu kaydedildi.
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