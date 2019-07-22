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İSTANBUL - İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU OPERASYONLARI KAMERADA (1)

1 saat önce

İSTANBUL'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 510 kilogram skunk adlı uyuşturucu, 13 kilogram Afyon sakızı, 14 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

İSTANBUL - İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU OPERASYONLARI KAMERADA (1), System.String[]
İSTANBUL'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 510 kilogram skunk adlı uyuşturucu, 13 kilogram Afyon sakızı, 14 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Fatih, Bakırköy, Küçükçekmece ve Güngören'deki operasyonlar polis kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü:
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-Operasyonlardan görüntüler

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Afyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 09:07 Kaynak: DHA
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