İSTANBUL - İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU OPERASYONLARI KAMERADA (1)
1 saat önce
İSTANBUL'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 510 kilogram skunk adlı uyuşturucu, 13 kilogram Afyon sakızı, 14 kilogram metamfetamin ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 09:07 Kaynak: DHA
İSTANBUL'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 510 kilogram skunk adlı uyuşturucu, 13 kilogram Afyon
sakızı, 14 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Fatih
, Bakırköy
, Küçükçekmece
ve Güngören
'deki operasyonlar polis kamerasına yansıdı.
Görüntü Dökümü:
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-Operasyonlardan görüntüler
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