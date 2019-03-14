Son Dakika Haberleri: İstanbul- İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu

İstanbul- İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

İstanbul- İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU (ek görüntüler)Haber-Kamera Soner HASIRCIOĞLU- Alper KORKMAZİSTANBU,(DHA)İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

İstanbul- İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU (ek görüntüler)

Haber-Kamera Soner HASIRCIOĞLU- Alper KORKMAZİSTANBU,(DHA)

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskın yapılan adreslerden çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda belirlenen adreslere baskın yapıldı. Sultangazi'de baskın yapılan bir eve giren polis ekipleri içeri de bir süre arama yaptı. Operasyon kapsamında gözaltına alınanlar sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Ek görüntüler

-Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmesi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 09:29 Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel
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