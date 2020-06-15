İSTANBUL-İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU SATICILARINA OPERASYO - Son Dakika

İSTANBUL-İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU SATICILARINA OPERASYO

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır, Şanlıurfa ve İstanbul'daki 22 ilçede uyuşturucu satıcılarına yönelik sabah saatlerinde eş zamanlı operasyonu yaptı.

İSTANBUL-İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU SATICILARINA OPERASYO, System.String[]

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır, Şanlıurfa ve İstanbul'daki 22 ilçede uyuşturucu satıcılarına yönelik sabah saatlerinde eş zamanlı operasyonu yaptı. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon yaptı. Daha önceden yapılan teknik ve fiziki takibin ardından adresleri belirlenen uyuşturucu tacirlerinin yakalanmasına yönelik olarak sabah erken saatlerde operasyon başlatıldı. İstanbul merkezli, Diyarbakır, Şanlıurfa ile İstanbul'da Fatih başta olmak üzere 22 ilçede yapılan operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Operasyona narkotik ekiplerinin yanı sıra özel harekat timleri ile polis helikopteri de katıldı. Polis ekipleri, koçbaşıyla açtıkları kapılardan girdikleri adreslerde arama yaptı.

BAĞCILAR'DA 1 GÖZALTI

Adreslerde arama yapıldığı esnada özel harekat timleri de uzun namlunu silahlarla sokak başlarında önlem aldı. Operasyon kapsamında narkotik timleri, Bağcılar Kemalpaşa Mahallesi'ndeki 5 katlı bir binanın 3'üncü katında bulunan bir daireye baskın yaptı. Adreste polis uzun süre arama yaparken 1 kişiyi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'nde bulunan yerleşkesine götürüldü. Operasyon kapsamında baskın yapılan adreslerde çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı, uyuşturucu madde ve silah ele geçirildiği öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.06.2020 07:50 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU SATICILARINA OPERASYO - Son Dakika

Son Dakika

Tatil sezonunu açan Hilal Altınbilek, güneşlenirken görüntülendi Berrak Tüzünataç ile Berk Suyabatmaz ayrıldı Oğulcan Engin, sevgilisi Ezgi Eyüboğlu ile fotoğrafını paylaştı! Seda Sayan ve Sinan Engin'den yorum gecikmedi Şef Arda Türkmen, 15 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi Tecavüzden yargılanan ünlü yapımcının cinsel organı, enfeksiyon nedeniyle kangren oldu "Geçinemiyorum" diyen Demet Akalın, Okan Kurt'la iki farklı araçla Nişantaşı'na geldi Model Didem Soydan, kendisine "Pornocu" diyen Erol Köse'den şikayetçi oldu Aylar önce aşk iddialarıyla gündeme gelen Sercan ve Nisa dokunulmazlık oyununda birbirine girdi Mini elbisesiyle ayna karşısına geçen Bahar Candan'dan olay yaratan göğüs frikiği Acun'un 30 yaş küçük sevgilisinden dikkat çeken yorum! Şeyma bu işe bozulacak Mucize Doktor'da üzen ayrılık! Güzel oyuncu kadrodan zorla çıkartıldı Avşar Kızı, röntgenci hayranıyla ilgili verilen karara isyan etti Survivor'da sakatlanan Elif diskalifiye mi olacak? Acun canlı yayında yanıtladı Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi Eski Survivor yarışmacısı Efecan Dianzenza, baba oluyor
"AVM'lerin 1 Haziran'da açılması hata" diyen sendika başkanı: Yağmur gibi vaka haberleri geliyor         
14:13
Deprem Bilimci Profesör Ercan, Bingöl depreminin ardından deprem beklenen 4 ilimizi uyardı Deprem Bilimci Profesör Ercan, Bingöl depreminin ardından deprem beklenen 4 ilimizi uyardı         
14:08
Tatil sezonunu açan Hilal Altınbilek, güneşlenirken görüntülendi Tatil sezonunu açan Hilal Altınbilek, güneşlenirken görüntülendi         
13:55
Son dakika: Türkiye, İran ile uçuşları 1 Ağustos'ta başlatacak Son dakika: Türkiye, İran ile uçuşları 1 Ağustos'ta başlatacak         
13:42
Tamamlayıcı emeklilik sisteminde asgari ücretli emeklilikte 566 lira fazla maaş alacak Tamamlayıcı emeklilik sisteminde asgari ücretli emeklilikte 566 lira fazla maaş alacak         
13:32
Olası İstanbul depremini yorumlayan uzman ismin kıyafeti, açıklamalarının önüne geçti Olası İstanbul depremini yorumlayan uzman ismin kıyafeti, açıklamalarının önüne geçti         
12:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilk kez ne zaman ters düştüler? Babacan'dan 11 yıl sonra gelen itiraf Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilk kez ne zaman ters düştüler? Babacan'dan 11 yıl sonra gelen itiraf         
12:46
Metro Turizm, borsada işlem görmek için çalışmalara başladı Metro Turizm, borsada işlem görmek için çalışmalara başladı         
12:40
Berrak Tüzünataç ile Berk Suyabatmaz ayrıldı Berrak Tüzünataç ile Berk Suyabatmaz ayrıldı         
12:28
Endonezyalılar'ın çılgın geleneği! Bu dağda ayda bir, evli bekar fark etmeksizin yabancılarla cinsel ilişkiye giriyorlar Endonezyalılar'ın çılgın geleneği! Bu dağda ayda bir, evli bekar fark etmeksizin yabancılarla cinsel ilişkiye giriyorlar         
12:15
Yeni Zelanda'da gençlere cinsel içerikli filmler ile gerçek hayatın farkını öğretmek için kamu spotu çekildi Yeni Zelanda'da gençlere cinsel içerikli filmler ile gerçek hayatın farkını öğretmek için kamu spotu çekildi         
12:06
AK Parti'den oy oranlarını düşük gösteren anketlere tepki: Nereye gitti bu oylar? AK Parti'den oy oranlarını düşük gösteren anketlere tepki: Nereye gitti bu oylar?         
12:05
İtalyanların İtalyanların "Yeni Ronaldo" olarak lanse ettiği Alpaslan Tahsin'le Galatasaray da ilgileniyor         
12:01
Mayıs ayında yabancılar arasında en çok konut İranlılara satıldı Mayıs ayında yabancılar arasında en çok konut İranlılara satıldı         
11:48
Çinli vatandaş, salgını gizlediği gerekçesiyle ülkesine dava açtı Çinli vatandaş, salgını gizlediği gerekçesiyle ülkesine dava açtı         
11:44
Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan Thiago Silva'yı Tottenham'a istiyor Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan Thiago Silva'yı Tottenham'a istiyor         
11:41
8 bin 610 ilaç geri ödeme listesinde 8 bin 610 ilaç geri ödeme listesinde         
11:36
Muslera'nın sakatlığının ardından Galatasaray, 10 yıl sonra kaleci arayışlarına başlayacak Muslera'nın sakatlığının ardından Galatasaray, 10 yıl sonra kaleci arayışlarına başlayacak         
11:34
Model Didem Soydan, kendisine Model Didem Soydan, kendisine "Pornocu" diyen Erol Köse'den şikayetçi oldu         
11:34
Bingöl'deki depreme kapalı mekanda yakalanan Soylu, kendisini dışarı attı Bingöl'deki depreme kapalı mekanda yakalanan Soylu, kendisini dışarı attı         
11:31
Ahmet Çakar'dan Rizespor maçı sonrası gündemi sarsacak iddia: Galatasaray'a operasyon çekiyorlar Ahmet Çakar'dan Rizespor maçı sonrası gündemi sarsacak iddia: Galatasaray'a operasyon çekiyorlar         
11:30
Haftaya düşüşle başlayan gram altın 378,3 liradan işlem görüyor Haftaya düşüşle başlayan gram altın 378,3 liradan işlem görüyor         
11:15
Oğlunun cansız bedeniyle karşılaşan anne, Oğlunun cansız bedeniyle karşılaşan anne, "Bu eve nasıl gireyim?" diye ağladı         
11:14
Ve Çin'de maalesef korkulan oldu! Salgında 2. dalga başladı, 10 mahalle karantinada Ve Çin'de maalesef korkulan oldu! Salgında 2. dalga başladı, 10 mahalle karantinada         
11:14
Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri         
11:09
Dünyanın en pahalı meyvesi olan Densuke karpuzu, 2 bin dolara satıldı Dünyanın en pahalı meyvesi olan Densuke karpuzu, 2 bin dolara satıldı         
11:01
Balıkçının ağına takılan deniz canlısı görenleri ürküttü! Tıpkı kabloya benziyor Balıkçının ağına takılan deniz canlısı görenleri ürküttü! Tıpkı kabloya benziyor         
11:01
Adalet Bakanı Gül'e soruldu: Ayasofya'nın ibadete açılmasının önündeki hukuki engel nedir? Adalet Bakanı Gül'e soruldu: Ayasofya'nın ibadete açılmasının önündeki hukuki engel nedir?         
10:52
Rizespor Başkanı Hasan Kartal'dan hak göndermesi: Alacağımız vardı, onu aldık Rizespor Başkanı Hasan Kartal'dan hak göndermesi: Alacağımız vardı, onu aldık         
10:44
Korona günlerini evde geçiren Türkiye'nin internette en çok arattığı kelime belli oldu Korona günlerini evde geçiren Türkiye'nin internette en çok arattığı kelime belli oldu         
10:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2020 14:27:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İSTANBUL-İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU SATICILARINA OPERASYO - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]