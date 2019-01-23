İstanbul İstanbul'da Yağmur Etkili Oluyor
2 saat önce
İstanbul'da öğle saatlerinde yağmur etkili oluyor.
İstanbul
'da öğle saatlerinde yağmur etkili oluyor. Okmeydanı
'nda yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, Perpa
metrobüs durağına sığınarak yağmurun dinmesini bekledi. Yağmur nedeniyle E-5 Karayolu Okmeydanı mevkiinde trafik yoğunluğu oluştu.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 04:22 Kaynak: DHA
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