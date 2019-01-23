Son Dakika Haberleri: İstanbul İstanbul'da Yağmur Etkili Oluyor

İstanbul İstanbul'da Yağmur Etkili Oluyor

2 saat önce

İstanbul'da öğle saatlerinde yağmur etkili oluyor.

İstanbul'da öğle saatlerinde yağmur etkili oluyor. Okmeydanı'nda yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, Perpa metrobüs durağına sığınarak yağmurun dinmesini bekledi. Yağmur nedeniyle E-5 Karayolu Okmeydanı mevkiinde trafik yoğunluğu oluştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 04:22 Kaynak: DHA

Perpa, Okmeydanı, İstanbul, Güncel
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