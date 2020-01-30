İstanbul-istanbul'da yağmur etkili oluyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul-istanbul'da yağmur etkili oluyor - Son Dakika

İstanbul-istanbul'da yağmur etkili oluyor

44 dakika önce

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHAİstanbul'da gece saatlerinde başlayan yağmur etkili oluyor.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU-Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yağmur etkili oluyor. Bazı vatandaşları yağmura hazırlıksız yakalanırken hazırlıklı olanlar ise şemsiyelerini açarak yağmurdan korundu. Kentte yağış aralıklarla etkisini göstermeye devam ediyor.

İstanbul-istanbul'da yağmur etkili oluyor

İstanbul, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 05:59 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

"Robin Hood" bu kez deprem bölgesinde ortaya çıktı
İstanbul'da depremden zarar gören 9 okul için yıkım kararı alındı İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 83'lere ulaştı Esra Erol gelen haber sonrası sevincini gizleyemedi! Muhabirinin görüntüsüne sarıldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 06:43:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul-istanbul'da yağmur etkili oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]