İstanbul - İstanbul'da Yağmur Öğle Saatlerinde Etkisini Arttırdı

İstanbul'da yağmur öğle saatlerinde etkisini arttırdı.





İstanbul'da yağmur öğle saatlerinde etkisini arttırdı.



Yağmur, özellikle toplu taşıma araçlarını kullanmak isteyen vatandaşlara zor anlar yaşattı. Şirinevler'de etkili olan sağanak yağmur, otobüs durakları ve metrobüs duraklarında bekleyenleri zor durumda bıraktı. Yağmur trafiği de yer yer olumsuz etkiledi.



Görüntü Dökümü:



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-Sağanak yağmurdan görüntü



-Vatandaşlardan görüntü



-Trafikten görüntü



-Durakta bekleyen vatandaşlardan görüntü



-Genel ve detaylar - İstanbul

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