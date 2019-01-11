İstanbul - İstanbul'da Yağmur Öğle Saatlerinde Etkisini Arttırdı
1 saat önce
İstanbul'da yağmur öğle saatlerinde etkisini arttırdı.
İstanbul'da yağmur öğle saatlerinde etkisini arttırdı.
Yağmur, özellikle toplu taşıma araçlarını kullanmak isteyen vatandaşlara zor anlar yaşattı. Şirinevler'de etkili olan sağanak yağmur, otobüs durakları ve metrobüs duraklarında bekleyenleri zor durumda bıraktı. Yağmur trafiği de yer yer olumsuz etkiledi.
Görüntü Dökümü:
------------
-Sağanak yağmurdan görüntü
-Vatandaşlardan görüntü
-Trafikten görüntü
-Durakta bekleyen vatandaşlardan görüntü
-Genel ve detaylar - İstanbul
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 03:05 Kaynak: DHA
Dev Hava Yolu Şirketi Air France, Türkiye'ye Geri Dönüyor
Erdoğan: Milyonlarca Bez Torba ve Fileleri Vatandaşa Ücretsiz Dağıtacağız
Oyuncu Deniz Çakır'ın Savcılık İfadesi Ortaya Çıktı
CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım'ın "Seçim Siyasi Bir Faaliyet Değildir" Sözlerine Yanıt Verdi