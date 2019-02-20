İstanbul - İstanbul'da Yoğun Sis (1)

Vapur seferleri iptal edildi, trafik aksıyor.
Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - Alper KORKMAZ - Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul
DHA
İSTANBUL'u sis etkisini sürdürüyor.
Özellikle Boğaz çevresinde etkili olan yoğun sis nedeniyle bazı seferler yapılamıyor.
Şehir Hatları birçok vapur seferini iptal etti. Şehir Hatları A.Ş.'den yapılan açıklamada, "Eminönü- Üsküdar
ve Haliç
Hattı seferlerimiz haricindeki tüm seferler yoğun sis nedeniyle iptal edilmiştir" denildi. İstanbul Deniz Otobüsleri
'nin (İDO
) internet sitesinde yer alan duyuruda ise, olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 08.00 Yalova- Pendik
ile Pendik-Yalova seferlerinin iptal edildiği bildirildi. TEM
ve D-100'de de trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Görüntü Dökümü:
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-Boğaz'daki sisten görüntüler
-İskelelerden görüntü
Trafikten görüntü
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