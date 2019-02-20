Son Dakika Haberleri: İstanbul - İstanbul'da Yoğun Sis (1)

İstanbul - İstanbul'da Yoğun Sis (1)

57 dakika önce

Vapur seferleri iptal edildi, trafik aksıyor.

İstanbul - İstanbul'da Yoğun Sis (1), System.String[]
Vapur seferleri iptal edildi, trafik aksıyor.

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - Alper KORKMAZ - Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul DHA

İSTANBUL'u sis etkisini sürdürüyor.

Özellikle Boğaz çevresinde etkili olan yoğun sis nedeniyle bazı seferler yapılamıyor.

Şehir Hatları birçok vapur seferini iptal etti. Şehir Hatları A.Ş.'den yapılan açıklamada, "Eminönü- Üsküdar ve Haliç Hattı seferlerimiz haricindeki tüm seferler yoğun sis nedeniyle iptal edilmiştir" denildi. İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) internet sitesinde yer alan duyuruda ise, olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 08.00 Yalova- Pendik ile Pendik-Yalova seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

TEM ve D-100'de de trafik yoğunluğu yaşanıyor. 

Görüntü Dökümü:

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-Boğaz'daki sisten görüntüler

-İskelelerden görüntü

Trafikten görüntü

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 09:13 Kaynak: DHA

DHA, İstanbul, Güncel
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