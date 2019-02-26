İstanbul- İstanbul'daki Dhkp-C Operasyonunun Polis Kamerası Görüntüleri
23 dakika önce
Haber: Çağatay KENARLI - İstanbul DHAİstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İdil Kültür Merkezi'nin Şişli'de binasına yapılan DHKP-C operasyonu polis kamerasına yansıdı.
Haber: Çağatay KENARLI - İstanbul DHA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İdil Kültür Merkezi'nin Şişli'de binasına yapılan DHKP-C operasyonu polis kamerasına yansıdı.
İdil Kültür Merkezi'ne sabah saatlerinde yapılan operasyonda üst katındaki gizli bir bölmede saklanan 6 kişi ile operasyon sırasında binada bulunan 2 kişi gözaltına alınmıştı. Toplam 8 kişinin gözaltına alındığı operasyon polis kamerasına yansıdı.
Görüntü dökümü:
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-Operasyonun polis kamerası görüntüleri
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 04:18 Kaynak: DHA
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