İstanbul- İstanbul'daki Dhkp-C Operasyonunun Polis Kamerası Görüntüleri

Haber: Çağatay KENARLI - İstanbul DHAİstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İdil Kültür Merkezi'nin Şişli'de binasına yapılan DHKP-C operasyonu polis kamerasına yansıdı.

Haber: Çağatay KENARLI - İstanbul DHA



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İdil Kültür Merkezi'nin Şişli'de binasına yapılan DHKP-C operasyonu polis kamerasına yansıdı.



İdil Kültür Merkezi'ne sabah saatlerinde yapılan operasyonda üst katındaki gizli bir bölmede saklanan 6 kişi ile operasyon sırasında binada bulunan 2 kişi gözaltına alınmıştı. Toplam 8 kişinin gözaltına alındığı operasyon polis kamerasına yansıdı.



Görüntü dökümü:



----------------



-Operasyonun polis kamerası görüntüleri

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Şişli'de İşçilerin Grevi Nedeniyle Çöpler Toplanmadı

İstanbul'da Minibüs, Dolmuş ve Taksilerin Yaş Sınırı Yükseltildi

İmamoğlu'ndan Anket Çıkışı: Çok Mutluyum, Sonuçlar Çok İyi

İETT'den Yeni Ücretsiz Aktarma Hattı