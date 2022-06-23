İSTANBUL -İSTANBUL'DAKİ 'SUİKAST' OPERASYONUNDAN DETAYLAR - Son Dakika
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İSTANBUL -İSTANBUL'DAKİ 'SUİKAST' OPERASYONUNDAN DETAYLAR

23.06.2022 12:14
İSTANBUL -İSTANBUL'DAKİ 'SUİKAST' OPERASYONUNDAN DETAYLAR

TÜRKİYE'deki İsrail vatandaşlarına suikast hazırlığı yaptıkları öne sürülen İran uyruklu 5 kişi gözaltına alındı.

TÜRKİYE'deki İsrail vatandaşlarına suikast hazırlığı yaptıkları öne sürülen İran uyruklu 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldığı ev ve otellerde yapılan aramalarda çok sayıda belge, dijital materyal ve 2 susturucu, 2 tabanca ele geçirildi.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, 13 Haziran Pazartesi günü yaptığı açıklamada İstanbul'da bulunan İsrail vatandaşlarına 'Derhal ülkeden ayrılın' diyerek uyarısında bulundu. Lapid'in açıklamalarının ardından, İstanbul İstihbarat Şube ve Terörle Mücadele Şube müdürlükleri çalışma başlattı. MİT tarafından uzun süredir takip edildikleri öğrenilen, saldırı hazırlığındaki suikast timine yönelik dün operasyon yapıldı. Aralarında tetikçilerin de olduğu İran uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldığı günlük kiralık daire ile otellerde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 2 susturucu, 2 tabanca, çok sayıda belge ve dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor.


- İstanbul
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'İsrail vatandaşlarına suikast' uyarısı sonrası Emniyet'in Beylikdüzü'nde düzenlediği operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı 'İsrail vatandaşlarına suikast' uyarısı sonrası Emniyet'in Beylikdüzü'nde düzenlediği operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı İstanbul'da İran adına çalışan bir hücre çökertildi İstanbul'da İran adına çalışan bir hücre çökertildi
Kaynak: DHA

İstanbul, İsrail, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL -İSTANBUL'DAKİ 'SUİKAST' OPERASYONUNDAN DETAYLAR - Son Dakika

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