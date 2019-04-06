Son Dakika Haberleri: İstanbul- İstanbul Havalimanı'na Taşınma Sonrası İlk Uçuş Heyecanı

İstanbul- İstanbul Havalimanı'na Taşınma Sonrası İlk Uçuş Heyecanı

9 dakika önce

İstanbul Havalimanı'na taşınmanın ardından yapılacak ilk uçuşun yolcuları uçağa alındı.

İstanbul- İstanbul Havalimanı'na Taşınma Sonrası İlk Uçuş Heyecanı, System.String[]
İstanbul Havalimanı'na taşınmanın ardından yapılacak ilk uçuşun yolcuları uçağa alındı. Uçak saat 14.00'da Ankaraya hareket edecek.

Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na taşınma operasyonu kapsamında her iki havalimanının 12 saat süreyle uçuşlara kapatılmasının ardından İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar yeniden başlıyor. Sabaha karşı saat 02.00'de Türk Hava Yolları'na ait son tarifeli yolcu uçağı Atatürk Havalimanı'ndan Singapur'a gitmek üzere havalanırken, büyük taşınma sonrasında ise İstanbul Havalimanı'nda ilk tarifeli uçak saat 14.00'te Ankara'ya hareket edecek. Bilet kontrolü öncesinde THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, yolculara ilk uçuş anısına hediye takdim etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 05:33 Kaynak: DHA

İstanbul Atatürk Havalimanı, İstanbul, Güncel
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