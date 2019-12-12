İstanbul-istanbul havalimanı'nda çikolataların içine gizlenmiş 15 kilo kokain ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul-istanbul havalimanı'nda çikolataların içine gizlenmiş 15 kilo kokain ele geçirildi - Son Dakika

İstanbul-istanbul havalimanı'nda çikolataların içine gizlenmiş 15 kilo kokain ele geçirildi

6 saat önce

Narkotik köpeği Asil'in bulduğu uyuşturucu maddenin piyasa değerinin yaklaşık 4,5 milyon lira olduğu öğrenildi.

Narkotik köpeği Asil'in bulduğu uyuşturucu maddenin piyasa değerinin yaklaşık 4,5 milyon lira olduğu öğrenildi.

Haber-Kamera Enver ALAS/ İSTANBUL Havalimanı'nda Gümrük Muhafaza ekiplerince düzenlenen operasyonda, Güney Afrika uyruklu bir yolcunun valizindeki onlarca çikolata paketi ile 48 adet küçük boy çerçevenin içine gizlenmiş şekilde, piyasa değeri 4,5 milyon lira olan yaklaşık 15 kilogram kokain ele geçirildi.

İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amirliği'nden alınan bilgiye göre, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında önceki gün Brezilya Sao Paulo'dan İstanbul aktarmalı olarak Mozambik'e gitmek üzere İstanbul Havalimanı'na gelen Güney Afrika uyruklu Cristopher M. adlı yolcuyu şüpheli olarak takibe aldı. Şüpheliye ait olduğu belirlenen iki adet valize narkotik dedektör köpeği Asil'in tepki vermesi üzerine, x-ray cihazlarından geçirilen bagajlarda yoğunluk tespit edildi.

ÇİKOLATALARIN İÇİNDEN KOKAİN ÇIKTI

Bunun üzerine ekipler, terminal içindeki transit salonda buldukları şüpheli Cristopher M.'nin gözetiminde bagajları açtı. Valizlerden birinde çok sayıda çikolata paketi diğerinde ise küçük boy çerçeveler olduğu görüldü. Yapılan detaylı incelemede, 570 paket çikolatanın içine siyah bantlarla gizlenmiş şekilde 12 kilo 760 gram kokain ele geçirildi. Ayrıca çerçevelerin kenar kısımlarında da 2 kilo 220 gram kokain bulundu.

PİYASA DEĞERİ 4,5 MİLYON LİRA

Böylece 4,5 milyon lira değerinde toplamda 14 kilo 980 gram kokain ele geçirildi. Şüpheli C.M. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

İstanbul-istanbul havalimanı'nda çikolataların içine gizlenmiş 15 kilo kokain ele geçirildi

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 10:16 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Erdoğan'dan Kanal İstanbul'a karşı çıkan İmamoğlu'na yanıt: Otur işine bak
CHP, İstanbul İl Başkanlığı için yeni bir bina satın aldı Beklenen açıklama geldi! İstanbul'da aralık ayında kar yağması düşük ihtimal Açık cezaevinden izinli çıkıp firar etti, uyuşturucudan tutuklandı

Son Dakika Haberleri
17:12 Maltepe'de cesedi bavulda bulunan kadının cenazesi Adli Tıp'tan alındı - Son Dakika
17:12 Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kapan, yılın fotoğraflarını oyladı - Son Dakika
17:12 Gaziantep deniz su'nun ameliyatta ölümünde ihmal iddiası-1 - Son Dakika
17:12 Tezgahı çalınan engelli simitçiye, yardım eli - Son Dakika
17:12 Aziziye Belediyesinde halk günü toplantısı yapıldı - Son Dakika
16:56 Okul yakınındaki bakkalda satılan "şırınga çikolatalar" toplatıldı - Son Dakika
16:52 Açık cezaevinden izinli çıkıp firar etti, uyuşturucudan tutuklandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 17:15:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul-istanbul havalimanı'nda çikolataların içine gizlenmiş 15 kilo kokain ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]