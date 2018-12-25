İstanbul- İstanbul Havalimanı'nda THY'nin Cıp Salonu Hizmete Girdi
57 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılan İstanbul Havalimanı'nda Türk Hava Yolları (THY) bugün İç hat yolcuları için CIP (Commercially Important Person (Ticari açıdan önemli kişi) Salonu'nu hizmete sundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
tarafından hizmete açılan İstanbul
Havalimanı'nda Türk Hava Yolları
(THY
) bugün İç hat yolcuları için CIP (Commercially Important Person (Ticari açıdan önemli kişi) Salonu'nu hizmete sundu.
Konuyla ilgili olarak resmi twitter adresinden bir açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi
, 'İstanbul Havalimanında İç Hat CIP'ye sizleri bekliyoruz. Her geçen gün faaliyetimizi yoğunlaştırdığımız yeni evimiz İstanbul Havalimanında sizler için dizayn edilen iç hat CIP Lounge hizmet vermeye başladı. Büyük projeye güzel CIP dedi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 02:53 Kaynak: DHA
Oyuncu Saruhan Hünel, Darp ve Tehdit Davasında Beraat Etti
Taksicinin Karısı, Bir Mesajla Kendisini Aldatan Kocasını Kurtardı
Bursa'da Sağlık Çalışanları 2 bin 425 Lira Promosyon Alacak
Sosyal Medyada Tanıştığı Kadınla Buluşmak İçin İstanbul'a Gelen Iraklı İş Adamı Kaçırıldı