Son Dakika Haberleri: İstanbul- İstanbul Havalimanı'nda THY'nin Cıp Salonu Hizmete Girdi

İstanbul- İstanbul Havalimanı'nda THY'nin Cıp Salonu Hizmete Girdi

57 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılan İstanbul Havalimanı'nda Türk Hava Yolları (THY) bugün İç hat yolcuları için CIP (Commercially Important Person (Ticari açıdan önemli kişi) Salonu'nu hizmete sundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılan İstanbul Havalimanı'nda Türk Hava Yolları (THY) bugün İç hat yolcuları için CIP (Commercially Important Person (Ticari açıdan önemli kişi) Salonu'nu hizmete sundu.

Konuyla ilgili olarak resmi twitter adresinden bir açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, 'İstanbul Havalimanında İç Hat CIP'ye sizleri bekliyoruz. Her geçen gün faaliyetimizi yoğunlaştırdığımız yeni evimiz İstanbul Havalimanında sizler için dizayn edilen iç hat CIP Lounge hizmet vermeye başladı. Büyük projeye güzel CIP dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 02:53 Kaynak: DHA

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