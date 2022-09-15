İSTANBUL-İSTANBUL HAVALİMANI'NDAKİ DENETİMLERDE 26 MİLYON LİRA DEĞERİNDE KAÇAK MALZEME ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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İSTANBUL-İSTANBUL HAVALİMANI'NDAKİ DENETİMLERDE 26 MİLYON LİRA DEĞERİNDE KAÇAK MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

15.09.2022 10:51
İSTANBUL-İSTANBUL HAVALİMANI'NDAKİ DENETİMLERDE 26 MİLYON LİRA DEĞERİNDE KAÇAK MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

İSTANBUL Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekiplerinin bir aylık denetimlerde piyasa değeri toplam 26 milyon lira olan kürk, cep telefonu, ilaç, silah ve kılıçlar ele geçirdi.

İSTANBUL Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekiplerinin bir aylık denetimlerde piyasa değeri toplam 26 milyon lira olan kürk, cep telefonu, ilaç, silah ve kılıçlar ele geçirdi.  Ekipler biri Türk vatandaşı, 17 kişi hakkında cezai işlem uyguladı.

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Emniyet ekiplerinin havalimanı içerisinde yaptığı denetimlerde, elektronik sigaradan, kozmetik malzemeleri, kol çantaları ve cep telefonuna kadar çok sayıda malzeme ele geçirildi. Ekiplerin bir ay süresince yaptığı çalışmalarda, 8 bin 532 paket elektronik sigara, 110 paket nargile tütünü, 62 adet elektronik sigara cihazı, 87 adet cep telefonu, 5 adet kol saati, 700 adet akıllı saat, 4 adet kürk, 4 adet çanta ve 163 parça kozmetik ürününe el konuldu.

Ekipler, 2 Sudan, 1 Mısır ve 1 Rus uyruklu yolcudan, Sağlık Bakanlığı izni olmadan Türkiye'den çıkışı yasak çok sayıda tıbbi malzemeyi de ele geçirdi. Ayrıca anayol kontrol noktasında yapılan uygulamalarda, belgesi olmayan 4 adet kuru sıkı tabanca ve 1 adet av tüfeği de bulundu. Polis ekiplerin yaptığı denetimler sonunda, piyasa değeri 26 milyon TL malzeme ele geçirilirken, bir Türk vatandaşı, 17 kişi hakkında cezai işlem yapıldı. Göz altına alınan yabancı uyruklu kişiler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Görüntü dökümü------------------------Ele geçirilen malzemelerden görüntüler-Sergiden görüntüler

-Detay görüntüler


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-İSTANBUL HAVALİMANI'NDAKİ DENETİMLERDE 26 MİLYON LİRA DEĞERİNDE KAÇAK MALZEME ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: İSTANBUL-İSTANBUL HAVALİMANI'NDAKİ DENETİMLERDE 26 MİLYON LİRA DEĞERİNDE KAÇAK MALZEME ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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