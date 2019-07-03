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İSTANBUL- İSTANBUL HAVALİMANI'NDAN 100 BİNİNCİ UÇUŞ GERÇEKLEŞTİ

16 dakika önce

Enver ALAS İSTANBUL,DHAİstanbul Havalimanı'ndan 6 Nisan ile 01 Temmuz tarihleri arasında toplam 100 bin uçuş gerçekleştirildi.

Enver ALAS İSTANBUL,DHA
İstanbul Havalimanı'ndan 6 Nisan ile 01 Temmuz tarihleri arasında toplam 100 bin uçuş gerçekleştirildi. Aynı dönemde İstanbul Havalimanı, dış hat uçuşlarda 11 milyon 946 bin 740, iç hatlarda ise 4 milyon 42 bin olmak üzere toplam 15 milyon 988 bin 748 yolcuyu ağırladı.
Atatürk Havalimanı'nın ticari uçuşlara kapatılması ve ardından gerçekleşen 'büyük taşınma' ile birlikte tam kapasite hizmete giren İstanbul Havalimanı'nda, operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'nın yaptığı açıklamaya göre, 6 Nisan'dan bu yana tam kapasite ile hizmet veren havalimanından önceki gün (1 Temmuz) itibariyle 100 bininci uçuş gerçekleşti.
HAZİRAN'DA 5 MİLYON 983 BİN 488 YOLCU YOLCU KULLANDI
Türkiye'nin havacılıkta küresel ölçekteki en büyük projelerinden olan İstanbul Havalimanı, yolcu sayısında artışla da dikkat çekiyor. 01-30 Haziran 2019 tarihleri arasında toplam 5 milyon 983 bin 488 yolcu İstanbul Havalimanı'nı kullanırken, bu rakam geçtiğimiz yılın aynı döneminde Atatürk Havalimanı'nı kullanan yolcu sayısından yüzde 7,4 oranında daha yüksek oldu.
İstanbul Havalimanı'nı tam kapasite hizmet vermeye başladığı 6 Nisan 2019'dan bugüne kadar iç hatlar ve dış hatlar olmak üzere toplam 15 milyon 988 bin 748 yolcu kullanırken, bu yolcuların dağılımına bakıldığında uluslararası uçuşlarda 11 milyon 946 bin 740 yolcu, iç hatlarda ise 4 milyon 42 bin 8 yolcunun havalimanından uçtuğu görülüyor.
Yıllık 90 milyon yolcu kapasitesi ile yolcularını ağırlayan İstanbul Havalimanı, tüm fazları tamamlandığında yılda 200 milyon yolcuya hizmet verecek.
İSTANBUL- İSTANBUL HAVALİMANI'NDAN 100 BİNİNCİ UÇUŞ GERÇEKLEŞTİ
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 11:23 Kaynak: DHA
İstanbul, Güncel
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