Son Dakika Haberleri: İstanbul- İstanbul Merkezli 5 İlde Fetö Operasyonu 30 Gözaltı Kararı

İstanbul- İstanbul Merkezli 5 İlde Fetö Operasyonu 30 Gözaltı Kararı

1 saat önce

Şüpheli doktorların, Bylock kullanıcısı olduğu belirtilen firari kadınlara kayıt dışı doğum yaptırdığı belirlendi.

Şüpheli doktorların, Bylock kullanıcısı olduğu belirtilen firari kadınlara kayıt dışı doğum yaptırdığı belirlendi.

Özden ATİK - İSTANBUL DHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY'nin kapatılan GATA'daki yapılanmasına ilişkin 24'ü askeri doktor 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 5 ilde operasyon başlatıldı. Şüpheli doktorların, Bylock kullanıcısı olduğu belirtilen firari kadınlara kayıt dışı doğum yaptırdığı belirlendi.

(Tür: İstanbul)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 09:23 Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel
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