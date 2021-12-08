Üye Girişi
İstanbul merkezli 7 ilde organize suç örgütüne operasyon: 25 kişi tutuklandı - Son Dakika

İstanbul merkezli 7 ilde organize suç örgütüne operasyon: 25 kişi tutuklandı

08.12.2021 09:51
İstanbul merkezli 7 ilde organize suç örgütüne operasyon: 25 kişi tutuklandı

İSTANBUL merkezli 7 ilde organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda örgüt lideri Maşuk T.'nin de aralarında bulunduğu 29 şüpheli gözaltına alındı.

İSTANBUL merkezli 7 ilde organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda örgüt lideri Maşuk T.'nin de aralarında bulunduğu 29 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlananarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 25'i tutuklanırken, suç örgütünün iş yerlerine giderek işletme sahiplerini tehdit ettikleri anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütlerinin deşifre edilmesi kapsamına Esenyurt, Beylikdüzü ve Büyükçekmece ilçelerinde çalışmalar yaptı. Maşuk T. isimli organize suç örgütü liderine yönelik teknik ve fiziki takip yapıldı. Ekipler, dün İstanbul, Diyarbakır, Adana, Şanlıurfa, Ankara, Malatya ve İzmir'de eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Adreslerde bulunan suç örgütü lideri Maşuk T.'nin de aralarında bulunduğu 28 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 10 kilogram bandrolsüz tütün, bin 800 adet makaron, 45 kartuş, 35 tabanca fişeği, 2 ruhsatsız tabanca ve 2 av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Gözaltına alınan 29 şüpheliden biri emniyetten serbest bırakılırken, 28 şüpheli adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 25'i tutuklanırken, 3 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Suç örgütünün iş yerlerine girip tehditle baskı yaptıkları anlar iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul merkezli 7 ilde organize suç örgütüne operasyon: 25 kişi tutuklandı
İstanbul merkezli 7 ilde organize suç örgütüne operasyon: 25 kişi tutuklandı
İstanbul merkezli 7 ilde organize suç örgütüne operasyon: 25 kişi tutuklandı
İstanbul merkezli 7 ilde organize suç örgütüne operasyon: 25 kişi tutuklandı
İstanbul merkezli 7 ilde organize suç örgütüne operasyon: 25 kişi tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İstanbul merkezli 7 ilde organize suç örgütüne operasyon: 25 kişi tutuklandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Avrasya 26 ilde 1260 kişiye sordu: CHP'nin oyları yüzde 30.4'e yükseldi 10:08 Avrasya 26 ilde 1260 kişiye sordu: CHP'nin oyları yüzde 30.4'e yükseldi
Zarrab'ın Miami'deki görkemli hayatına ilişkin yeni fotoğraflar ortaya çıktı! 3,6 milyon dolarlık ev, yüzbinlerce dolarlık kol saati 10:01 Zarrab'ın Miami'deki görkemli hayatına ilişkin yeni fotoğraflar ortaya çıktı! 3,6 milyon dolarlık ev, yüzbinlerce dolarlık kol saati Emeklilerin yeni yıl zammı ne olacak? İşte herkesin merak ettiği rakamlar! 09:59 Emeklilerin yeni yıl zammı ne olacak? İşte herkesin merak ettiği rakamlar! TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş: 3 tane oyun şirketi şu anda yerli otomobil için çalışıyor 08:56 TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş: 3 tane oyun şirketi şu anda yerli otomobil için çalışıyor Plajda cinsel ilişkiye giren çift gözaltına alındı 18:01 Plajda cinsel ilişkiye giren çift gözaltına alındı 15 balta darbesiyle eşini öldüren kadın,mahkemede polisleri suçladı 16:44 15 balta darbesiyle eşini öldüren kadın,mahkemede polisleri suçladı Son dakika! Burundi'de hapishanede yangın çıktı! 38 mahkum yanarak hayatını kaybetti 16:33 Son dakika! Burundi'de hapishanede yangın çıktı! 38 mahkum yanarak hayatını kaybetti Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler 16:13 Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler

Son Dakika Haberleri
10:09 Gökhan Çıra, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş fotoğraf paylaştı
10:08 Avrasya 26 ilde 1260 kişiye sordu: CHP'nin oyları yüzde 30.4'e yükseldi
10:03 Erdoğan'ın yeni ekonomi modeli için vakti yok! Bloomberg'in raporu ortaya çıkardı
09:59 Emeklilerin yeni yıl zammı ne olacak? İşte herkesin merak ettiği rakamlar!
09:58 Avustralya'nın Tazmanya adasında "Kıyamet gününe hazırlığın" fotoğrafı ortaya çıktı
09:50 Dünyada sadece Muğla'nın Milas ilçesinde çıkıyor! Elmastan 10 bin kat daha değerli
09:29 Aniden yola fırlayan atlar kazaya neden oldu!
09:27 21 yaşındaki genç, doğum gününde kazada can verdi
09:17 OECD: Türkiye gıdada zam şampiyonu
09:13 Masterchef Danilo eşine "haysiyetsiz hayat sürme" davası açtı!
Gökhan Çıra, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş fotoğraf paylaştı Gökhan Çıra, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş fotoğraf paylaştı         
10:09
Erdoğan'ın yeni ekonomi modeli için vakti yok! Bloomberg'in raporu ortaya çıkardı Erdoğan'ın yeni ekonomi modeli için vakti yok! Bloomberg'in raporu ortaya çıkardı         
10:04
Avustralya'nın Tazmanya adasında "Kıyamet gününe hazırlığın" fotoğrafı ortaya çıktı Avustralya'nın Tazmanya adasında "Kıyamet gününe hazırlığın" fotoğrafı ortaya çıktı         
09:59
Dünyada sadece Muğla'nın Milas ilçesinde çıkıyor! Elmastan 10 bin kat daha değerli Dünyada sadece Muğla'nın Milas ilçesinde çıkıyor! Elmastan 10 bin kat daha değerli         
09:50
Karan Özçivit'in "Annemi mi seviyorsun babanı mı?" sorusuna verdiği cevap : Mikrofonu seviyorum Karan Özçivit'in "Annemi mi seviyorsun babanı mı?" sorusuna verdiği cevap : Mikrofonu seviyorum         
08:26
Son Dakika! Fatih Terim yürekleri ağza getirdi! Hastaneye kaldırılan deneyimli hoca tedavi altına alındı Son Dakika! Fatih Terim yürekleri ağza getirdi! Hastaneye kaldırılan deneyimli hoca tedavi altına alındı         
18:01
Başkan Maçoğlu, Tunceli'ye gelen avcı grubuna tepki gösterdi: Para karşılığında masum bir canlıyı katletmek en büyük vahşilik Başkan Maçoğlu, Tunceli'ye gelen avcı grubuna tepki gösterdi: Para karşılığında masum bir canlıyı katletmek en büyük vahşilik         
16:35
AK Partili Öznur Çalık, Katar Emiri Al Sani'nin elini sıkmadı! ''Pandemi alışkanlığı'' dedi AK Partili Öznur Çalık, Katar Emiri Al Sani'nin elini sıkmadı! ''Pandemi alışkanlığı'' dedi         
16:15
Son dakika: Motorine 66 kuruş zam geldi! Güncel fiyatı 10 lirayı geçti Son dakika: Motorine 66 kuruş zam geldi! Güncel fiyatı 10 lirayı geçti         
16:11
Düğünde damada takılan pompalı tüfek salonu buz kestirdi! Gelinin bile anında suratı asıldı Düğünde damada takılan pompalı tüfek salonu buz kestirdi! Gelinin bile anında suratı asıldı         
16:07
Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni oranlar! Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni oranlar!         
15:35
Asgari ücret ne kadar olacak? Uzman isim olasılıkları paylaştı Asgari ücret ne kadar olacak? Uzman isim olasılıkları paylaştı         
13:59
Celil Nalçakan yardımcı arıyor! Kriterlerini sosyal medyadan duyurdu! Celil Nalçakan yardımcı arıyor! Kriterlerini sosyal medyadan duyurdu!         
13:57
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'la 12 anlaşmaya imza attı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'la 12 anlaşmaya imza attı         
13:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2021 10:13:57. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul merkezli 7 ilde organize suç örgütüne operasyon: 25 kişi tutuklandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement