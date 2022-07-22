İstanbul Cumhuriyet Başavcılığı'nı başlattığı soruşturma kapsamında FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik 8 ilde operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli Ankara , Düzce , Şanlurfa, Samsun , Sakarya , Kayseri ve Kocaeli 'nde bylock kullandığı ve örgüt talimatıyla Bank Asya 'ya para yatırdığı tespit edilen 60 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 42 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA

Cumhuriyet, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İSTANBUL-İSTANBUL MERKEZLİ 8 İLDE FETÖ OPERASYONU - Son Dakika

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