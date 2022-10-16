İSTANBUL--İSTANBUL'UN İKİ YÜZÜ, GÖKDELENLER ARASINDA OTLAYAN HAYVANLAR - Son Dakika
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İSTANBUL--İSTANBUL'UN İKİ YÜZÜ, GÖKDELENLER ARASINDA OTLAYAN HAYVANLAR

16.10.2022 09:41
İSTANBUL--İSTANBUL'UN İKİ YÜZÜ, GÖKDELENLER ARASINDA OTLAYAN HAYVANLAR

İSTANBUL'UN İKİ YÜZÜ, GÖKDELENLER ARASINDA OTLAYAN HAYVANLARİhsan DÖRTKARDEŞ-Serdar ALTINTEPE/İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR Ispartakule'de çevresindeki ayçiçek tarlaları hasat yapılması sonrası, küçük ve büyükbaş hayvanların otlağı haline geldi.

İSTANBUL--İSTANBUL'UN İKİ YÜZÜ, GÖKDELENLER ARASINDA OTLAYAN HAYVANLAR

İhsan DÖRTKARDEŞ-Serdar ALTINTEPE/İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR Ispartakule'de çevresindeki ayçiçek tarlaları hasat yapılması sonrası, küçük ve büyükbaş hayvanların otlağı haline geldi. Lüks sitelerin hemen önünde otlayan hayvanlar ilginç bir görüntüye neden oldu.

Avcılar'da Küçükçekmece Gölü ve Tahtakale Mahallesi'nin ortasında kalan Ispartakule'nin çevresindeki tarım arazisi, ekilen ayçiçekler nedeniyle renkli görüntüler oluşturmuştu. Ayçiçeklerin hasat edilmesi sonrası tarlalar, bölgede adak kurban olanak beslenen hayvanların otlağı haline geldi. Lüks sitelerin önünde hayvan sürüsünü otlatan Yakup Baş, bölgede adak kurbanı satışı yaptığını belirtirek, "Burası yapılandırmaya kapalı, boş bir alan olduğu için biz de öyle bir çalışma yapıyoruz. Burada tam bir yayla havası var. Samsun'un Türkmen Yaylası vardır, aynı o yaylaya benziyor. Bir taraf da Tahtakale, diğer taraf da Esenyurt'taki gökdelenler, bir tarafta göl, bir tarafta otoban var. Öyle ortada geçinip gidiyoruz" dedi.

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Kaynak: DHA

Tahtakale, Avcılar, DHA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL--İSTANBUL'UN İKİ YÜZÜ, GÖKDELENLER ARASINDA OTLAYAN HAYVANLAR - Son Dakika

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