İSTANBUL-İSTANBUL'UN TARİHİ SİMGELERİ MİLLİ TAKIMA DESTEK İÇİN KIRMIZI-BEYAZA BÜRÜNDÜ
2 saat önce
İSTANBUL'UN TARİHİ SİMGELERİ MİLLİ TAKIMA DESTEK İÇİN KIRMIZI-BEYAZA BÜRÜNDÜ (1) (Havadan görüntü)(Tür: İstanbul)
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 10:02 Kaynak: DHA
İSTANBUL-İSTANBUL'UN TARİHİ SİMGELERİ MİLLİ TAKIMA DESTEK İÇİN KIRMIZI-BEYAZA BÜRÜNDÜ (1) (Havadan görüntü)
(Tür: İstanbul
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