Son Dakika Haberleri: İstanbul - İstanbul Valiliği'nden Kartal'daki Çökmeyle İlgili Yeni Açıklama

İstanbul - İstanbul Valiliği'nden Kartal'daki Çökmeyle İlgili Yeni Açıklama

47 dakika önce

Ali Kerem BENGİ - İstanbul DHAİstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada Kartal'da çökmede yaralanan 12 kişiden 3'ün yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtildi.

İstanbul - İstanbul Valiliği'nden Kartal'daki Çökmeyle İlgili Yeni Açıklama, System.String[]
Ali Kerem BENGİ - İstanbul DHA

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada Kartal'da çökmede yaralanan 12 kişiden 3'ün yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Kartal'da 8 katlı binanın çökmesiyle ilgili İstanbul Valiliği'nden yeni açıklama yapıldı. Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtilen açıklamada şöyle denildi:

Güvenlik gerekçesiyle tahliye edilen riskli binalardan Yunus Apartmanı'nın durumu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı teknik heyetince lazer yöntemiyle sürekli takip edilmektedir,

Arama kurtarma çalışmalarında il sağlık müdürlüğümüzden saat 08.00 itibariyle alınan verilere göre;

Hastanelerimize sevk edilen yaralı vatandaşlarımızdan 9 hastamızın genel durumları iyi olmakla birlikte 3 hastamızın yoğun bakımdaki takip ve tedavileri devam etmektedir.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 08:40 Kaynak: DHA

İstanbul, Kartal, Güncel
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