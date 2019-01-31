İstanbul - İstanbul Valisi Yerlikaya: 850 Kilogram Eroin Ele Geçirildi (1)
1 saat önce
Haber: Erhan TEKTEN - İstanbul DHAİstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 850 kilogram eroin ele geçirildiğini açıkladı.
Haber: Erhan TEKTEN - İstanbul
DHA İstanbul Valisi
Ali Yerlikaya, 850 kilogram eroin ele geçirildiğini açıkladı.
Vali Yerlikaya yaptığı açıklamada, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü
ekiplerimizin Sultanbeyli
ve Sarıyer
'de yaptığı operasyonda 850 kilogram eroin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı" dedi.
Yerlikaya, "Operasyonu başarıyla gerçekleştiren emniyet mensuplarımızı canıgönülden kutluyorum. Uyuşturucu ile mücadelemiz aralıksız devam edecek" ifadelerini kullandı
Görüntü Dökümü:
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-Ele geçirilen uyuşturucunun fotoğrafı
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 08:58 Kaynak: DHA
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