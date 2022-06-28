İSTANBUL-İSTANBUL VALİSİ YERLİKAYA'DAN CÜNEYT ARKIN PAYLAŞIMI - Son Dakika
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İSTANBUL-İSTANBUL VALİSİ YERLİKAYA'DAN CÜNEYT ARKIN PAYLAŞIMI

28.06.2022 10:21
İSTANBUL-İSTANBUL VALİSİ YERLİKAYA'DAN CÜNEYT ARKIN PAYLAŞIMI

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden ünlü sanatçı Çüneyt Arkın'ın vefatı nedeniyle sosyal medyasında bir başsağlığı mesajı yayınladı.

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden ünlü sanatçı Çüneyt Arkın'ın vefatı nedeniyle sosyal medyasında bir başsağlığı mesajı yayınladı.

Yerlikaya mesajında "Çok üzgünüm. Cüneyt Arkın, yüreğimizdeki vatan ve millet sevgimizin, iyilik ve dürüstlüğün beyaz perdedeki temsilcisiydi.

Civan mertliğiyle bükülmez bileğimiz, yenilmeyen kahramanımızdı. Allah rahmet eylesin. Ailesi, sevenleri, sinema ve sanat camiasının başı sağ olsun" dedi. Vali Yerlikaya, Arkın'ın oynadığı filmlerden alıntılanmış görüntüleri de mesajıyla birlikte paylaştı.

Görüntü dökümü-----------------------

-Vali Yerlikaya'nın paylaştığı video


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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İSTANBUL-İSTANBUL VALİSİ YERLİKAYA'DAN CÜNEYT ARKIN PAYLAŞIMI - Son Dakika

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