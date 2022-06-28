Civan mertliğiyle bükülmez bileğimiz, yenilmeyen kahramanımızdı. Allah rahmet eylesin. Ailesi, sevenleri, sinema ve sanat camiasının başı sağ olsun" dedi. Vali Yerlikaya, Arkın'ın oynadığı filmlerden alıntılanmış görüntüleri de mesajıyla birlikte paylaştı.

Yerlikaya mesajında "Çok üzgünüm. Cüneyt Arkın , yüreğimizdeki vatan ve millet sevgimizin, iyilik ve dürüstlüğün beyaz perdedeki temsilcisiydi.

Kaynak: DHA

Ali Yerlikaya, Cüneyt Arkın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İSTANBUL-İSTANBUL VALİSİ YERLİKAYA'DAN CÜNEYT ARKIN PAYLAŞIMI - Son Dakika

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