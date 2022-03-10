İSTANBUL-İSTANBUL VALİSİ YERLİKAYA: SAAT 19.00 İTİBARİYLE MOTOKURYELİK YAPILMAYACAKTIR - Son Dakika

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya , "Kurumlarında zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması şartıyla, güvenlik, sağlık, ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personelin 11 Mart Cuma günü de, idari izinli sayılmalarına karar verdik. Saat 19.00 itibariyle motosiklet ve scooterların bir sonraki duyurumuza kadar trafiğe çıkışına müsaade edilmeyecek, motokuryelik yapılmayacaktır" dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün verileri doğrultusunda kar yağışı ve buzlanma ile mücadele çalışmaları kapsamında alınan tedbirlerle ilgili İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) Hasdal Yerleşkesi'nde basın açıklaması yaptı. Açıklamaya, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve emniyet müdürü yardımcıları da katıldı. Yaptığı açıklamada çalışmaların aralıksız olarak sürdüğünü söyleyen Yerlikaya, alınan iki yeni kararı da açıkladı.

"24 BİN 520 PERSONEL GÖREVİNİN BAŞINDA"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kuvvetli ve yoğun kar yağışının yol açabileceği olumsuz durumlara karşı alınan tedbirleri açıklayarak, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden gelen veriler ışığında, hemşehrilerimizin başta sağlığı, güvenliği ve huzuru için gerekli tüm idari tedbirlerimizi aldık, almaya da devam ediyoruz. Olumsuz hava koşulları, kar ve buzlanmaya karşı; ilgili tüm kurumlarımız, 24 saat görevlerinin başındalar. Karayolları 1. Bölge Müdürlüğümüz sorumluluk alanında bulunan 473 km'lik yol ağında, 754 personel, 209 araç; Kuzey Marmara Otoyolu, ICA İşletmesi sorumluluk alanındaki 148 Km'lik yol ağında 215 personel, 117 araç Kuzey Marmara Oto Yolu İşletmesi sorumluluk alanındaki 92 Km'lik yol ağında, 170 personel, 73 araç; Büyükşehir Belediyesi ve tüm ilçe belediyelerinde 22.377 personel; 4.457 araç; Jandarma Komutanlığımızda 87 nokta, 435 timde görevli, 2.554 personel; Emniyet Müdürlüğümüzde 240 noktada; 373 trafik, 1.917 asayiş ekibi ile toplamda 24.520 personel; Sahil Güvenlik Komutanlığımızda ise 13 yüzer, 1 uçar unsur, 106 personel ile gerekli güvenlik tedbirlerini aldık. AFAD, 207 personeli ve 78 aracıyla olumsuz hava koşullarına karşı 24 saat esasıyla görevinin başında. Kızılay'ımız, 37 noktada 160'ı gönüllü toplam 317 personeli ve 90 aracıyla vatandaşlarımıza ikram hizmeti sunmaya devam ediyor" dedi.

"HAVA KOŞULLARI MÜSAADE ETTİĞİ SÜRECE GEÇİŞLERİNE İZİN VERECEĞİZ"

Yerlikaya, hava koşulları müsaade ettiği sürece TIR ve kamyonların geçişlerine izin verileceğini belirterek, Gece saat 04.00 itibarıyla, Trakya ve Anadolu istikametinden İstanbul yönüne seyahat eden TIR ve kamyonların şehrimize girişini, şehir içindeki TIR ve kamyonların ise trafiğe çıkışını durdurduk. Hareket halindeki TIR ve kamyonların, en yakın park alanında durmalarını istedik. Meteorolojiden aldığımız veriler ışığında bu araçların bugün sabah saat 10.40 itibarıyla bir şekilde geçişlerine izin veriyoruz. Hava koşulları müsaade ettiği sürece geçişlerine izin vermeye devam edeceğiz. Gösterilen park alanlarında yapılan uyarı ve alınan tedbirlere büyük bir sabır ve anlayışla riayet eden, tüm sürücülerimize gönülden teşekkür ediyorum. Güvenliğiniz önceliğimizdir. Tüm sürücülerimize kazasız, güvenli ve hayırlı yolculuklar diliyoruz. Aynı zamanda gece boyunca, Otoyol Hizmet Tesisleri ve park alanlarında suyunu, sıcak çorbasını ve ikramlarını eksik etmeyen Kızılay'ımıza da gönülden teşekkür ediyorum" diye konuştu.

KAR YAĞIŞINA KARŞI İKİ YENİ KARAR

Yapılan toplantıların ardından iki yeni karar aldıklarını açıklayan Yerlikaya, "Kurumlarında zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması şartıyla, güvenlik, sağlık, ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personelin 11 Mart Cuma günü de, idari izinli sayılmalarına karar verdik. Ayrıca bir hatırlatma yapmak istiyorum; bugün de olduğu gibi-kamu kurum ve kuruluşlarındaki hamile, malul ve engelli çalışanlarımız 11 Mart Cuma günü idari izinli sayılacaklar. İkinci olarak da belirtmek isterim ki; bugün saat 19.00 itibarıyla; motosiklet ve scooterların bir sonraki duyurumuza kadar trafiğe çıkışına müsaade edilmeyecek, motokuryelik yapılmayacaktır. Zorunlu olmadıkça lütfen trafiğe çıkmayalım. Ulaşımda toplu taşıma araçlarını tercih edelim. ve bir önemli uyarı daha: Araçlarınızda mutlaka kış lastiği olsun. 112 Acil Çağrı Merkezimiz de 7/24 sizlerin hizmetinizde" dedi.

- İstanbul