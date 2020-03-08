İSTANBUL-İstanbullu kadınlar Dünya Kadınlar Günü için 10 km koştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel İSTANBUL-İstanbullu kadınlar Dünya Kadınlar Günü için 10 km koştu - Son Dakika

İSTANBUL-İstanbullu kadınlar Dünya Kadınlar Günü için 10 km koştu

6 saat önce

İstanbullu kadınlar Dünya Kadınlar Günü için 10 km koştuİSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirak şirketi Spor İstanbul tarafından düzenlenen ve koşuculara seri yarış imkanı sunan 'İstanbul'u Koşuyorum' serisinin 2020'deki ilk yarışı, Kadınlar Günü Etabı ile başladı.

İstanbullu kadınlar Dünya Kadınlar Günü için 10 km koştu

İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirak şirketi Spor İstanbul tarafından düzenlenen ve koşuculara seri yarış imkanı sunan 'İstanbul'u Koşuyorum' serisinin 2020'deki ilk yarışı, Kadınlar Günü Etabı ile başladı. Kadıköy de düzenlenen yarışta İstanbullu yaklaşık 1000 kadın, Dünya Kadınlar Günü için koştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul, 2016'dan bu yana 'İstanbul'u Koşuyorum' etkinliği düzenliyor. Her etabı, İstanbul'un sembol noktalarında gerçekleşen yarışlar, 2020'de, yeni etapları ile katılımcılara yeni deneyimler yaşatacak.

İstanbul'u Koşuyorum'un Kadınlar Günü Etabı, spor yapan kadın sayısını artırmak, kadınları daha görünür kılmak ve kentte iz bıraktıkları noktaları vurgulamak amacıyla koşuldu. Yaklaşık 1000 kadının katıldığı koşu 10 kilometrelik parkurda gerçekleşti.

KOŞUYA KATILAN TÜM KADINLARA HATIRA MADALYASI HEDİYE EDİLDİ

Kadınlar Günü'ne özel düzenlenen çipli koşuda startı; İsper Genel Müdürü Ayşe Banu Saraçlar, İBB Spor Kulübü Genel Sekreteri ve Spor İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Aslanoğlu eşi Aslı Aslanoğlu ve Spor İstanbul'un kadın yöneticileri verdi. Yarışta Genel Klasman Kategorisi'nde 41.12 dakikalık derecesi ile Damla Çelik bitiş çizgisine ilk ulaşan kadın koşucu oldu. 42.26 dakikalık derecesi ile Gamze Altunbaş ikincilik kürsüsüne çıkarken, 45.34 dakikalık derecesi ile Müge Daştan yarışı üçüncü olarak tamamladı.

Isınma egzersizleriyle başlayan etkinlik İstanbul'u Koşuyorum Serisi 'Kadınlar Günü Özel Etabı' soğuma egzersizleriyle son buldu. Etkinliğin sonunda günün anısına tüm katılımcılara hatıra madalyası dağıtıldı.

2020'DE YENİ ETAPLAR

Bu yıl 'İstanbul'u Koşuyorum' serisi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel Kadınlar Günü koşusu ile başlarken, seri koşular Caddebostan Etabı, Üsküdar Etabı, Bakırköy Etabı, Tarihi Yarımada Etabı ve Kent Ormanı Etabı Gazi Koşusu ile devam edecek.

İSTANBUL-İstanbullu kadınlar Dünya Kadınlar Günü için 10 km koştu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Dünya Kadınlar Günü, İstanbul, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 04:00 Kaynak: DHA
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