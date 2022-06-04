İstanbul İstihdam Fuar ve Zirvesi, Yenikapı'da başladı - Son Dakika
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İstanbul İstihdam Fuar ve Zirvesi, Yenikapı'da başladı

04.06.2022 00:05

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) düzenlenen İstanbul İstihdam Fuar ve Zirvesi, Yenikapı'da başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) düzenlenen İstanbul İstihdam Fuar ve Zirvesi, Yenikapı'da başladı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen zirvede, çeşitli oturumlar düzenlenerek gençlere sunum yapıldı.

Yaklaşık 130 firmanın bulunduğu zirvede konuşan İmamoğlu, zirvede önemli markaların yer aldığını söyledi.

Türkiye ve İstanbul'un ekonomisine yön veren firmaların üst düzey yöneticilerinin istihdam günlerine dair tespitlerini ve deneyimlerini paylaşacağını aktaran İmamoğlu, "Bununla da kalmayacaklar. Aynı zamanda sektör buluşmaları, kişisel gelişim seanslarıyla hem işverenlerin hem de iş arayanların gelişimine destek olacaklar. Firmalar sektörlerini anlatacak, kendilerini anlatacak. Gençlerin de iş, staj ve kariyer fırsatları hakkında kurumların değerli yöneticileri ve kurumlar vasıtasıyla bilgi almalarını sağlamış olacağız." ifadelerini kullandı.

İstanbul İstihdam Fuar ve Zirvesi, yarın da ziyaretçilere açık olacak.

İstanbul İstihdam Fuar ve Zirvesi, Yenikapı'da başladı
İstanbul İstihdam Fuar ve Zirvesi, Yenikapı'da başladı
İstanbul İstihdam Fuar ve Zirvesi, Yenikapı'da başladı
İstanbul İstihdam Fuar ve Zirvesi, Yenikapı'da başladı

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Kaynak: AA

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul İstihdam Fuar ve Zirvesi, Yenikapı'da başladı - Son Dakika

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