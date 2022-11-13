Sosyal medyada "Taksim'deki bombalı saldırı" başlığıyla paylaşılan video 2016 yılına ait - Son Dakika
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Sosyal medyada "Taksim'deki bombalı saldırı" başlığıyla paylaşılan video 2016 yılına ait

13.11.2022 18:38

İstanbul İstiklal Caddesi'nde bombalı saldırı düzenlendi. 6 kişinin yaşamını yitirdiği patlamanın nedeni henüz bilinmezken sosyal medyada patlamanın canlı bombadan kaynaklı olduğu görüntü dolaşıma sokuldu.

İstanbul İstiklal Caddesi'nde yaşanan bombalı saldırı Türkiye'yi derinden sarstı. 6 kişinin hayatını kaybettiği patlamadan onlarca insan da yaralandı. Birçok resmi merciden olayla ilgili açıklamalar gelirken, asılsız görüntülerle panik ve korkuya sebebiyet verilmemesi konusunda halka uyarıldı.

VİDEO 2016 YILINA AİT

Twitter'da dolaşıma giren patlamanın canlı bombadan kaynaklandığını gösteren bir video infial yarattı. Yabancı bir sosyal medya kullanıcısının, "Türkiye'nin merkezinde #Istanbul patlamanın ardından en az 4 ölü. Bomba patlaması gibi görünüyor" başlığıyla paylaştığı videonun, tersine arama yapıldığında 2016 yılında yaşanan patlamaya ait olduğu görülüyor.

Taksim'deki bombalı saldırıya, canlı bombanın sebep olduğunu gösteren video 2016 yılına ait

Paylaşıma gelen yorumlarda da patlamanın 2016 yılına ait olduğu bilgisi yer alıyor.

Taksim'deki bombalı saldırıya, canlı bombanın sebep olduğunu gösteren video, 2016 yılına ait

Videoya dikkatli bakıldığında patlamanın yaşandığı alandaki mağaza isimleri, bugünkü yaşanan patlama yeriyle tutarsız. 19 Mart 2016 yılında yaşanan patlamada 5 kişi hayatını kaybetmiş, 36 kişi yaralanmıştı. İşte 2016 yılında patlamanın yaşandığı yer.

Taksim'deki bombalı saldırıya, canlı bombanın sebep olduğunu gösteren video 2016 yılına ait
2016 yılındaki patlamanın olduğu yer
Taksim'deki bombalı saldırıya, canlı bombanın sebep olduğunu gösteren video 2016 yılına ait
Taksim'deki bombalı saldırıya, canlı bombanın sebep olduğunu gösteren video 2016 yılına ait
13 Kasım 2022'deki patlamanın olduğu yer
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İstiklal Caddesi, Taksim, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Sosyal medyada "Taksim'deki bombalı saldırı" başlığıyla paylaşılan video 2016 yılına ait - Son Dakika
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