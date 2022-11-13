İstiklal Caddesi'ndeki patlama yürekleri parçaladı! Muhalefet liderlerinden arka arkaya paylaşımlar geliyor

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İstiklal Caddesi'nde bugün saat 16.00 sularında meydana gelen patlama nedeniyle 6 vatandaşımız hayatını kaybetti. Vali Ali Yerlikaya tarafından açıklanan bilgilere göre ise 53 vatandaşımız yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

MUHALEFET LİDERLERİNDEN PEŞ PEŞE PAYLAŞIMLAR GELDİ

Muhalefet liderlerinden de patlama hakkında peş peşe paylaşımlar geldi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

AKŞENER: VEFAT EDEN VATANDAŞLARIMIZA RAHMET DİLİYORUM

Meral Akşener paylaşımında, "İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

BABACAN: ÇOK ÜZGÜNÜM

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, " İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. Çok üzgünüm. Can kaybının artmamasını umut ediyorum" dedi.

DAVUTOĞLU: BAŞIMIZ SAĞOLSUN

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Başımız Sağ Olsun. İstanbul İstiklal Caddesi'nde yaşanan patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz" sözlerini kullandı.