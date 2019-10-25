Son Dakika Haberleri: İstanbul-istiklal caddesi'nde şüpheli çanta alarmı, cadde kapatıldı
Son Dakika Güncel İstanbul-istiklal caddesi'nde şüpheli çanta alarmı, cadde kapatıldı

İstanbul-istiklal caddesi'nde şüpheli çanta alarmı, cadde kapatıldı

42 dakika önce

Hüseyin COŞKUN-İlkay DİKİCİ/İSTANBUL DHAİstiklal Caddesi, Galatasaray Meydanı'nda bırakılan şüpheli çanta polisi alarma geçirdi.

Hüseyin COŞKUN-İlkay DİKİCİ/İSTANBUL DHA

İstiklal Caddesi, Galatasaray Meydanı'nda bırakılan şüpheli çanta polisi alarma geçirdi. Polis, caddeyi yaya trafiğine kapattı. Olay yerine bomba imha uzmanı polisler yönlendirildi.

İstanbul-istiklal caddesi'nde şüpheli çanta alarmı, cadde kapatıldı

Galatasaray Meydanı, İstiklal Caddesi, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 11:18 Kaynak: DHA
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