İstanbul-istiklal caddesi'nde şüpheli çanta alarmı, cadde kapatıldı
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Hüseyin COŞKUN-İlkay DİKİCİ/İSTANBUL DHAİstiklal Caddesi, Galatasaray Meydanı'nda bırakılan şüpheli çanta polisi alarma geçirdi.
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 11:18 Kaynak: DHA
Hüseyin COŞKUN-İlkay DİKİCİ/İSTANBUL DHA
İstiklal Caddesi, Galatasaray Meydanı'nda bırakılan şüpheli çanta polisi alarma geçirdi. Polis, caddeyi yaya trafiğine kapattı. Olay yerine bomba imha uzmanı polisler yönlendirildi.
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