İstanbul-istiklal caddesi'nde şüpheli çanta alarmı, cadde kapatıldı
26 dakika önce
İSTİKLAL CADDESİ'NDE ŞÜPHELİ ÇANTA ALARMI, CADDE KAPATILDI (2) (Görüntünün tamamı)
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 11:38 Kaynak: DHA
İSTANBUL-İSTİKLAL CADDESİ'NDE ŞÜPHELİ ÇANTA ALARMI, CADDE KAPATILDI (2) (Görüntünün tamamı)
İstiklal Caddesi'ndeki şüpheli çanta, panik yarattı: Çantadan elbise çıktı Türkiye'den Uluslararası Af Örgütü'nün küstah mülteci raporuna tepki: İddiları reddediyoruz Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Pompeo ile telefonda görüştü Irak'ta yeniden başlayan protestolarda ölü sayısı 30'a yükseldi