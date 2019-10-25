Son Dakika Haberleri: İstanbul-istiklal caddesi'nde şüpheli çanta alarmı, cadde kapatıldı
Son Dakika Güncel İstanbul-istiklal caddesi'nde şüpheli çanta alarmı, cadde kapatıldı

İstanbul-istiklal caddesi'nde şüpheli çanta alarmı, cadde kapatıldı

26 dakika önce

İSTİKLAL CADDESİ'NDE ŞÜPHELİ ÇANTA ALARMI, CADDE KAPATILDI (2) (Görüntünün tamamı)

İSTANBUL-İSTİKLAL CADDESİ'NDE ŞÜPHELİ ÇANTA ALARMI, CADDE KAPATILDI (2) (Görüntünün tamamı)

İstanbul-istiklal caddesi'nde şüpheli çanta alarmı, cadde kapatıldı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 11:38 Kaynak: DHA
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