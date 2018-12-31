Son Dakika Haberleri: İstanbul- İstiklal Caddesi'nde Şüpheli Çanta Fünye ile Patlatıldı

İstanbul- İstiklal Caddesi'nde Şüpheli Çanta Fünye ile Patlatıldı

53 dakika önce

Hüseyin COŞKUN - İstanbul DHATaksim İstiklal Caddesi'nde şüpheli çanta fünye ile patlatıldı.

Hüseyin COŞKUN - İstanbul DHA

Taksim İstiklal Caddesi'nde şüpheli çanta fünye ile patlatıldı.

İstiklal Caddesi'nde bir işyerinin önünde bulunan çanta polisi alarma geçildi. Polis, çantayı inceledikten sonra güvenlik şeridi çekti. Durum bomba uzmanı polislere bildirildi. Bomba uzmanı polis, çantayı fünye ile patlattı. Çantadan kağıtlar çıttığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 10:30 Kaynak: DHA

Taksim, DHA, İstanbul, İstiklal Caddesi, Güncel
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