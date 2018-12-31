İstanbul- İstiklal Caddesi'nde Şüpheli Çanta Fünye ile Patlatıldı
53 dakika önce
Hüseyin COŞKUN - İstanbul DHATaksim İstiklal Caddesi'nde şüpheli çanta fünye ile patlatıldı.
Hüseyin COŞKUN - İstanbul
DHA Taksim İstiklal Caddesi
'nde şüpheli çanta fünye ile patlatıldı.
İstiklal Caddesi'nde bir işyerinin önünde bulunan çanta polisi alarma geçildi. Polis
, çantayı inceledikten sonra güvenlik şeridi çekti. Durum bomba uzmanı polislere bildirildi. Bomba uzmanı polis, çantayı fünye ile patlattı. Çantadan kağıtlar çıttığı öğrenildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 10:30 Kaynak: DHA
Aldatıldığından Şüphelenen Koca, Aracıyla Takip Ettiği Karısına Kaza Yaptırdı, Ortalık Bir Anda Karıştı
İstanbul'da Yarından İtibaren Suda Yüzde 15 İndirim Uygulanacak
Taksim'de Yılbaşı Güvenlik Önlemleri Dikkat Çekti
Beyoğlu'nda Bulunan Şüpheli Paket Polisi Alarma Geçirdi