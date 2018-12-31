İstanbul -İstiklal Caddesinde Bekçiler de Görev Yapıyor
39 dakika önce
İstanbul İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen yılbaşı eğlenceleri sırasında emniyet birimleri sıkı tedbirler alırken İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilen bekçiler de ilk kez yılbaşı denetimlerinde yer aldı.
İstanbul İstiklal Caddesi
'nde gerçekleşen yılbaşı eğlenceleri sırasında emniyet birimleri sıkı tedbirler alırken İçişleri Bakanlığı
tarafından görevlendirilen bekçiler de ilk kez yılbaşı denetimlerinde yer aldı. Mahalle bekçileri İstiklal Caddesi'nin Tünel girişinden caddeye giriş yapmak isteyen vatandaşların üst baş aramasını yaptı, çantaları kontrol etti.
Görüntü Dökümü:
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Bekçilerin üst araması
Bekçilerin vatandaşların çantalarını kontrol etmesi
Bekçilerden detay görüntüler
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 07:33 Kaynak: DHA
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