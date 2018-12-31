İstanbul- İstiklal Caddesindeki Kalabalık Yüksekten Görüntülendi
25 dakika önce
Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN - İSTANBUL DHATaksim İstiklal Caddesi'nde kalabalık artıyor.
Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN - İSTANBUL DHA Taksim İstiklal Caddesi
'nde kalabalık artıyor. İstiklal Caddesi'ndeki kalabalık yüksekten de görüntülendi
Görüntü Dökümü:
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-Kalabalığın yüksekten görüntüsü
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 07:57 Kaynak: DHA
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