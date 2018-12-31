Son Dakika Haberleri: İstanbul- İstiklal Caddesindeki Kalabalık Yüksekten Görüntülendi

İstanbul- İstiklal Caddesindeki Kalabalık Yüksekten Görüntülendi

25 dakika önce

Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN - İSTANBUL DHATaksim İstiklal Caddesi'nde kalabalık artıyor.

İstanbul- İstiklal Caddesindeki Kalabalık Yüksekten Görüntülendi, System.String[]
Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN - İSTANBUL DHA

Taksim İstiklal Caddesi'nde kalabalık artıyor. İstiklal Caddesi'ndeki kalabalık yüksekten de görüntülendi

Görüntü Dökümü:

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-Kalabalığın yüksekten görüntüsü

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 07:57 Kaynak: DHA

Taksim, DHA, İstiklal Caddesi, Güncel
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