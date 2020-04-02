İSTANBUL-?İşveren zorlamayla işçiyi ücretsiz izne çıkaramaz? - Son Dakika
Son Dakika Güncel İSTANBUL-?İşveren zorlamayla işçiyi ücretsiz izne çıkaramaz? - Son Dakika

İSTANBUL-?İşveren zorlamayla işçiyi ücretsiz izne çıkaramaz?

6 saat önce

?İşveren zorlamayla işçiyi ücretsiz izne çıkaramaz?Kısa çalışma ödeneği alan iş yeri işçi çıkaramayacakGül KABA-Özgür KUMANOVALI/İSTANBUL, (DHA) ? Koronavirüs salgını nedeniyle işverenlerin çalışanlarına uyguladığı İK politikalarını değerlendiren İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Dr.

?İşveren zorlamayla işçiyi ücretsiz izne çıkaramaz?

Kısa çalışma ödeneği alan iş yeri işçi çıkaramayacak

Gül KABA-Özgür KUMANOVALI/İSTANBUL, (DHA) ? Koronavirüs salgını nedeniyle işverenlerin çalışanlarına uyguladığı İK politikalarını değerlendiren İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi Ender Demir, kanuna göre işçinin haklarını yorumladı. Kısa çalışma ödeneği alan iş yerlerinin işçiyi çıkaramayacağını hatırlatan Demir, ucu açık ücretsiz izin verilemeyeceğine de dikkat çekti. İşçi uzaktan çalışırken koronavirüs olursa bunun iş kazası sayılacağını belirten Demir, işçinin bazı durumlarda kıdem ve ihbar tazminatını hak edip, işe iade davası açabileceğini vurguladı.

Koronavirüs salgını sosyal hayatı olduğu kadar iş hayatını da etkiledi. Farklı sektörlerde faaliyet gösteren iş yeri sahipleri, bir takım kapsamlı önlemler aldı. Salgın sonrası büyük şirketlerin ve fabrikalar üretimi kısmi olarak durmaya giderken birçok firma da uzaktan çalışma modeline geçti. İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi Ender Demir, koronavirüsün işçi haklarına etkilerini ve sonuçlarını değerlendirdi.

UCU AÇIK ÜCRETSİZ İZİN VERİLEMEZ

Ücretsiz izin konusunda tarafların muhakkak karşılıklı anlaşması gerektiğini söyleyen Demir, 'İşveren zorlamayla işçiyi ücretsiz izne çıkaramaz. Bu durumu, işveren tarafından işçinin iş akdinin haklı ve geçerli bir neden olmaksızın feshedilmesi olarak kabul ediyoruz. Ucu açık bir şekilde ücretsiz izin verilemez. Ücretsiz iznin sona ereceği tarih belirtilmiş olmalıdır. İşçi bu durumda ihbar, kıdem tazminatı talep edebilir ve işe iade davası açabilir' ifadelerini kullandı.

ÜCRETLİ YILLIK İZİN HAKKI İŞVERENE AİT

Yıllık ücretli izin kullanımına ilişkin karar ve takdir yetkisinin işverene ait olduğunu belirten Demir, 'Dürüstlük ilkesi gereği, iş yoğunluğun önemli ölçüde azaldığı veya durduğu bu günlerde işverenin talep etmesi halinde işçilerin, yıllık ücretli izinlerini kullanmaları gerekir' diye konuştu.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİNDEN YARARLANMA KOŞULLARI NEDİR?

Demir, kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalan, örneğin iş akdini haklı nedenle fesheden, iş akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün iş akdine tabi olan, iş akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olan, iş akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvuran işçinin işsizlik ödeneğinden faydalanabileceğini dile getirdi.

İŞÇİYE TAZMİNAT HAKKI DOĞUYOR

Demir, 'İşçiye ücretsiz izin kullandırılması veya kısa çalışma ödeneği verilmesi, işçinin haklarında düşüşe neden olduğu için iş akdini haklı nedenlerle feshedilebilir. Bu durumda işçi kıdem tazminatı hakkı kazanır, ayrıca koşulları taşıyorsa işsizlik sigortasından da faydalanabilir' dedi.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDEN FAYDALANMANIN KOŞULLARI

Kısa çalışma ödeneğinden tüm işçilerin faydalanamadığını dile getiren Demir, '26 Mart'ta çıkarılan Torba Yasa ile kısa çalışma ödeneğinin şartları kısmen kolaylaştırıldı. İşçi en az 60 gündür o iş yerinde çalışıyor olmalı. Yani 60 günlük iş akdine tabi olması gerekiyor. İkinci koşul ise son 3 yıl içinde işçi adına en az 450 günlük işsizlik sigortası pirimin yatırılmış olması lazım. İşçi bu iki şartı sağlamıyorsa kısa çalışma ödeneğinden faydalanamayacak. Kısa çalışma ödeneği, işçinin aylık brüt ücretinin en fazla yüzde 60'ı kadar oluyor. Üst limiti ise asgari ücretin 1 buçuk katı. Yani işçiler en az bin 752 lira en fazla 4 bin 380 lira alabilecek' diye konuştu.

'İŞVEREN ÖDENEĞİN ÜSTÜNE EKLEME YAPABİLİR'

Demir, 'Bazı işverenlerin ise aradaki farkı ödeyebileceklerini söylüyor. Yani kısa çalışma ödeneğinden faydalanıp, işçinin mağdur olmaması için aradaki farkı ödemek istiyor. Kanunen engel yok, ödeme yapabilirler. Fiili çalışma olmadığı sürece işveren, kısa çalışma ödeneği alıp aradaki maaş farkını kendi kapatabilir. Böylece işçi daha az mağdur olur' ifadelerini kullandı.

İŞVEREN İŞÇİ ÇIKARIRSA YAPILAN ÖDEME GERİ ALINIR

Kısa çalışma ödeneğinin süresinin en fazla 3 ay olduğunu hatırlatan Dr. Öğr. Üyesi Demir, 'Torba Yasa ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yetki verildi, kendisi bu süreyi 31 Aralık 2020'ye kadar uzatabilir. İşveren, kısa çalışma ödeneğini geçmişe dönük olarak da talep edebilir. Çünkü düzenleme 29 Şubat 2020 itibariyle yürürlüğe girdi. Bahsi geçen kısa çalışma ödeneğinden faydalanmak isteyenlere, işçi çıkarmama şartı getirildi. Bu ödeneği almış firmaların işçi çıkardığı tespit edildiği takdirde yapılan ödemeler geri talep edilir' diye konuştu.

İŞTEN ÇIKARMA HALLERİ

İşçi çıkarmanın tek bir istisnai durumu olduğunu belirten Ender Demir, 'O da işçinin iyi niyet kurallarına aykırı davranmasıdır. Örneğin, işçinin, işverene ve diğer işçilere sataşması, doğruluk ve bağlılığa uygun olmayan davranışlar içinde bulunması, işin güvenliğini tehlikeye atması, haklı bir mazeret olmaksızın devamsızlık yapması gibi. Bu haller dışında işveren hiçbir nedenle işçi çıkartamaz. Ayrıca işveren, işçinin ahlak ve iyi niyete aykırı davrandığını iddia ediyorsa bunu ispatlaması gerekir' uyarısında bulundu.

İŞVEREN BÜTÜN TEDBİRLERİ ALMAK ZORUNDA

2012 yılında yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'na göre işverenin bütün önlemleri almak zorunda olduğunu söyleyen Demir, 'Koronavirüsü salgını nedeniyle iş yerlerinin düzenli aralıklarla dezenfekte edilmesi, sosyal mesafenin de korunmuş olması gerekiyor. Eğer bu tedbirler alınmamışsa işçiler açısından yakınlık ve ciddi bir tehlike varsa bu durumda işçi çalışmaktan kaçınabilir. Çalışmadığı o kaçınma süreci boyunca da ücret almaya hak kazanır' dedi.

UZAKTAN ÇALIŞMA ESNASINDA KORONAVİRÜSÜNE YAKALANILMASI İŞ KAZASI OLARAK KABUL EDİLEBİLİR Mİ?

İşyerinde veya işi yürütümü esnasında meydana gelen işçiye bedenen veya ruhen zarar veren her türlü olayın iş kazası olduğunu aktaran Demir, 'Bu itibarla evde veya başka bir yerde uzaktan çalışan işçinin koronavirüsüne yakalanması, iş kazası olarak kabul edilebilir. Mühim olan kazanın mesai saatleri içinde işin ifa edildiği yerde veya işin yürütümü esnasında meydana gelmesidir. İş kazasına uğrayan işçi, geçici iş göremezlik ödeneği, sürekli iş göremezlik geliri, hak sahipleri ise ölüm gelirinden faydalanabilir' diye konuştu.

İSTANBUL-?İşveren zorlamayla işçiyi ücretsiz izne çıkaramaz?

İstanbul Kültür Üniversitesi, Koronavirüs, İşçi, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 01:46 Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

"Rüştü Reçber yoğun bakımda" iddialarına eşinden yalanlama geldi
Son Dakika: ABD'de bir günde koronavirüsten 1047 kişi hayatını kaybetti Türkiye'de iyileşmiş hasta kanıyla koronavirüs tedavisine ne zaman başlanacağı belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin sağlık altyapısı pek çok ülkeye göre oldukça iyi durumdadır
Arda Turan, 5 milyon dolara villa satın aldı Arda Turan, 5 milyon dolara villa satın aldı         
20:00
Manchester City, Ozan Kabak'a kancayı taktı Manchester City, Ozan Kabak'a kancayı taktı         
19:45
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Test sayısına oranla pozitif vaka sayımız azaldı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Test sayısına oranla pozitif vaka sayımız azaldı         
19:31
Son Dakika: Koronavirüs Türkiye'de 356 can aldı, vaka sayısı 18 bini aştı Son Dakika: Koronavirüs Türkiye'de 356 can aldı, vaka sayısı 18 bini aştı         
19:30
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 13 bin 915'e yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 13 bin 915'e yükseldi         
19:11
Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 50 bini aştı Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 50 bini aştı         
18:56
Seren Serengil'in yabancı uyruklu yardımcısını koronavirüs nedeniyle darp edip ormana attığı iddia edildi Seren Serengil'in yabancı uyruklu yardımcısını koronavirüs nedeniyle darp edip ormana attığı iddia edildi         
18:48
Bakan Kasapoğlu'ndan federasyon ve kulüplere koronavirüs uyarıları: Herkes ayağını yorganına göre uzatacak Bakan Kasapoğlu'ndan federasyon ve kulüplere koronavirüs uyarıları: Herkes ayağını yorganına göre uzatacak         
18:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin sağlık altyapısı pek çok ülkeye göre oldukça iyi durumdadır Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin sağlık altyapısı pek çok ülkeye göre oldukça iyi durumdadır         
18:23
Türkiye'de iyileşmiş hasta kanıyla koronavirüs tedavisine ne zaman başlanacağı belli oldu Türkiye'de iyileşmiş hasta kanıyla koronavirüs tedavisine ne zaman başlanacağı belli oldu         
18:22
Ticaret Bakanlığı tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar Ticaret Bakanlığı tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar         
17:48
Rüştü Reçber'in sağlık durumu ile ilgili hastaneden açıklama geldi: Hastamızın durumu daha iyiye gitmektedir Rüştü Reçber'in sağlık durumu ile ilgili hastaneden açıklama geldi: Hastamızın durumu daha iyiye gitmektedir         
17:47
Hatay'da 5 kişinin ölüme neden olan tırın uygulama noktasına daldığı anların görüntüsü çıktı Hatay'da 5 kişinin ölüme neden olan tırın uygulama noktasına daldığı anların görüntüsü çıktı         
17:31
Kıbrıs Rum kesiminde Kovid-19'lu annenin dünyaya getirdiği bebeğin testi negatif çıktı Kıbrıs Rum kesiminde Kovid-19'lu annenin dünyaya getirdiği bebeğin testi negatif çıktı         
17:30
Barcelona'dan sonra Atletico Madrid'de de futbolcular, maaşlarında yüzde 70 indirime gittiler Barcelona'dan sonra Atletico Madrid'de de futbolcular, maaşlarında yüzde 70 indirime gittiler         
17:28
Beyaz Saray'ın açıkladığı olası ölüm vakaları korkuttu: 2 milyondan fazla kişi hayatını kaybedebilir Beyaz Saray'ın açıkladığı olası ölüm vakaları korkuttu: 2 milyondan fazla kişi hayatını kaybedebilir         
17:28
Abdülkadir Ömür, maaşının yarısını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı Abdülkadir Ömür, maaşının yarısını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı         
17:28
Son Dakika: Merkez Bankası, Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 milyon lira bağış yaptı Son Dakika: Merkez Bankası, Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 milyon lira bağış yaptı         
17:12
Virüse aldırış etmeden cinsel ilişki partisi düzenleyen gruba polis baskın yaptı Virüse aldırış etmeden cinsel ilişki partisi düzenleyen gruba polis baskın yaptı         
17:09
Son Dakika: ABD'de bir günde koronavirüsten 1047 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: ABD'de bir günde koronavirüsten 1047 kişi hayatını kaybetti         
17:04
"Rüştü Reçber yoğun bakımda" iddialarına eşinden yalanlama geldi         
17:03
Türkmenistan'da şu ana kadar Kovid-19 vakası görülmedi! İşin sırrı üzerlik bitkisi mi? Türkmenistan'da şu ana kadar Kovid-19 vakası görülmedi! İşin sırrı üzerlik bitkisi mi?         
17:00
Son Dakika: Erdoğan'dan belediye başkanlarına talimat: Geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlarımızı asla yalnız bırakmamalıyız Son Dakika: Erdoğan'dan belediye başkanlarına talimat: Geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlarımızı asla yalnız bırakmamalıyız         
16:52
Serdar Ortaç'ın virüs paylaşımı Demet Akalın'ı kızdırdı: Boş yapmayın Serdar Ortaç'ın virüs paylaşımı Demet Akalın'ı kızdırdı: Boş yapmayın         
16:36
ABD'de bir lüks yolcu gemisinde daha koronavirüs salgınına rastlandı ABD'de bir lüks yolcu gemisinde daha koronavirüs salgınına rastlandı         
16:33
Annesini kemerle boğarak öldüren şahsın, şizofren hastası olduğu ortaya çıktı Annesini kemerle boğarak öldüren şahsın, şizofren hastası olduğu ortaya çıktı         
16:30
Koronavirüs hastası, hastane odasından ağlayarak yalvardı: Evde kalın Koronavirüs hastası, hastane odasından ağlayarak yalvardı: Evde kalın         
16:27
Virüsten ölen 56 yaşındaki adam, ölmeden dakikalar önce bir gence tükürdü Virüsten ölen 56 yaşındaki adam, ölmeden dakikalar önce bir gence tükürdü         
16:21
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun vefat haberi Bakan Koca'ya toplantıdan 15 dakika önce verilmiş Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun vefat haberi Bakan Koca'ya toplantıdan 15 dakika önce verilmiş         
16:16
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları koronavirüs etkisiyle tarihi rekor kırdı ABD'de işsizlik maaşı başvuruları koronavirüs etkisiyle tarihi rekor kırdı         
16:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2020 20:10:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İSTANBUL-?İşveren zorlamayla işçiyi ücretsiz izne çıkaramaz? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]