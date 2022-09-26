İSTANBUL-İTFAİYE HAFTASI KUTLAMALARINDA TULUMBACILAR İSTİKLAL CADDESİ'NDE YÜRÜDÜ - Son Dakika
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İSTANBUL-İTFAİYE HAFTASI KUTLAMALARINDA TULUMBACILAR İSTİKLAL CADDESİ'NDE YÜRÜDÜ

26.09.2022 12:57

İTFAİYE Teşkilatı'nın 308. kuruluş yıl dönümü nedeniyle 26-30 Eylül tarihleri arasında yapılacak itfaiye haftası etkinlikleri Taksim Meydanı'nda düzenlenen törenle başladı.

İTFAİYE Teşkilatı'nın 308. kuruluş yıl dönümü nedeniyle 26-30 Eylül tarihleri arasında yapılacak itfaiye haftası etkinlikleri Taksim Meydanı'nda düzenlenen törenle başladı. Tulumbacılar İstiklal Caddesi'nde yürüyüş yaptı.

Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı önünde 10.00'da düzenlenen törene İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak ve İBB Zabıta Daire Başkanı Engin Ulusoy katıldı. Anıta çelenk bırakılmasının ardından tulumbacılar, İstiklal Caddesi'nde yürüyüş yaptı. Çevredekiler tulumbacıları ilgiyle takip ederken, fotoğraf çektirdi. Yüzlerce itfaiye personeli de cadde boyunca yürüyerek izleyenlere çiçek dağıttı. Etkinlikler gün içinde teşkilat envanterindeki araçların şehir turlarıyla ve şehit itfaiyecilerin ailelerine yapılacak ziyaretlerle sürecek. Taksim Meydanı'na kurulan mobil simülasyon eğitim aracıyla da halka afet anlarına dair çeşitli eğitimler verilecek. Eğitim araçları Sultanahmet Meydanı, Pendik Meydanı, Bakırköy Meydanı'nda da konumlandırılacak. Kutlamaların 26-30 Eylül tarihleri arasında çeşitli organizasyon ve ziyaretlerle devam edeceği öğrenildi.

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Kaynak: DHA

İstiklal Caddesi, İtfaiye, Taksim, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-İTFAİYE HAFTASI KUTLAMALARINDA TULUMBACILAR İSTİKLAL CADDESİ'NDE YÜRÜDÜ - Son Dakika

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SON DAKİKA: İSTANBUL-İTFAİYE HAFTASI KUTLAMALARINDA TULUMBACILAR İSTİKLAL CADDESİ'NDE YÜRÜDÜ - Son Dakika
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