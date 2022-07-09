İstanbul İtfaiye Daire Başkanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Mahsur kalmış her canlının imdadına yetişiyoruz. Beşiktaş sahili açıklarında mahsur kalan martı, İtfaiye Su Altı Arama Kurtarma ekibimiz tarafından kurtarıldı" bilgisi paylaşıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma Ekibi Beşiktaş sahili açıklarında mahsur kalan martıyı kurtardı. İstanbul İtfaiye Daire Başkanlığı kurtarma operasyonunu, "Mahsur kalmış her canlının imdadına yetişiyoruz" paylaşımıyla duyurdu.

Kaynak: ANKA

Beşiktaş, İstanbul, İtfaiye, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İstanbul İtfaiyesi, Beşiktaş Sahili Açıklarında Mahsur Kalan Martıyı Kurtardı - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.