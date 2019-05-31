İstanbul itfaiyesi bir buçuk yılda 21 bin 582 hayvan kurtardı
1 saat önce
İstanbul itfaiyesi bir buçuk yıl içinde, kedi, köpek gibi evcil hayvanların yanı sıra at, iguana ve kartal gibi 21 bin 582 hayvanı kurtardı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 04:38
(İBB
) İtfaiye
Daire Başkanlığı ekipleri 1,5 yılda, kedi, köpek gibi evcil hayvanların yanı sıra at, iguana ve kartal da dahil olmak üzere toplam 21 bin 582 hayvanı kurtardı.
İBB'nin yaptığı açıklamada itfaiye ekiplerinin geçen yıl 7 bin 682, 2019'un ilk dört ayında ise 3 bin 900 hayvanı başarılı bir şekilde kurtardığına yer verildi.
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