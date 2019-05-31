Son Dakika Haberleri: İstanbul itfaiyesi bir buçuk yılda 21 bin 582 hayvan kurtardı
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İstanbul itfaiyesi bir buçuk yılda 21 bin 582 hayvan kurtardı

1 saat önce

İstanbul itfaiyesi bir buçuk yıl içinde, kedi, köpek gibi evcil hayvanların yanı sıra at, iguana ve kartal gibi 21 bin 582 hayvanı kurtardı

İstanbul itfaiyesi bir buçuk yılda 21 bin 582 hayvan kurtardı, System.String[]
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri 1,5 yılda, kedi, köpek gibi evcil hayvanların yanı sıra at, iguana ve kartal da dahil olmak üzere toplam 21 bin 582 hayvanı kurtardı.

İBB'nin yaptığı açıklamada itfaiye ekiplerinin geçen yıl 7 bin 682, 2019'un ilk dört ayında ise 3 bin 900 hayvanı başarılı bir şekilde kurtardığına yer verildi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 04:38 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye, Dünya
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