İstanbul İtfaiyesi'nin nefes kesen hayvan kurtarma operasyonları kamerada - Son Dakika

7 gün 24 saat vatandaşlara hizmet vermek için çalışan İstanbul İtfaiyesi'nin hayvan kurtarma operasyonları kameraya yansıdı. 2019 yılı içinde 63 bin olaya müdahale eden ekipler, 22 bin 500 hayvan kurtarma operasyonu yaptı. Pandemi döneminde vatandaşların evlerine çekilmesiyle birlikte hayvanların insanların yaşadıkları alanlarda daha sık görüldüğü ve bunun da daha çok mahsur kalma durumuna yol açtığı öğrenildi.

Yangın ve kaza gibi olaylar başta olmak üzere, her şartta 7 gün 24 saat vatandaşların hizmetinde olan İstanbul İtfaiyesi, hayvan kurtarma operasyonlarıyla da binlerce hayvanın hayatını kurtarıyor. 2019 yılı içinde 63 bin olaya müdahale eden ekipler, 22 bin 500 hayvan kurtarma operasyonu yaptı. İstanbul İtfaiyesi'nin hayvan kurtarma operasyonları kameraya yansıdı.

İtfaiye ekipleri, gelen ihbar doğrultusunda kurtarılacak hayvana göre alet ve aparat kullanıyor. Ekipler, yılan kurtarma aparatı, kedi kurtarma aparatı, kedi kurtarma filesi, kedi kurtarma sepeti ve çubuk kesme aletleri gibi aletler kullanarak hayvanlara zarar vermeden kurtarmak için canla başla çalışıyorlar.

123 istasyon, 843 araç, 4 bin 244 itfaiye personeli ve 361 gönüllü itfaiyeci sayısı ile vatandaşların hizmetinde olan itfaiye ekiplerinin nefes kesen hayvan kurtarma operasyonları kameraya yansıdı. Görüntülerde, bir kedinin bina üzerinden açılan brandanın üzerine atladığı anlar ve vatandaşlar tarafından heyecanla izlendiği anlar yer alıyor. Ağaç tepesinden kurtarılan karganın kanatlarındaki ipin kesilerek doğaya bırakıldığı anlar da görüntülere yansıyor. Ayrıca, ticari taksi ve bir evin bahçesine giren yılanları ekiplerin büyük bir dikkatle çıkardığı görülüyor. Hayvanları kurtaran itfaiye erlerinin mutluluğu ise kameraya yansıdı. Bir ofisin içindeki kolonun içine giren kedi de büyük bir özenle kurtarıldı.

"22 BİN 500 CİVARI, HAYVAN KURTARMA OLAYINA MÜDAHALE ETTİK"

Avrupa Yakası İkinci Bölge Müdür Yardımcısı Yusuf Doğan Gürer, "2019 yılı içerisinde biz toplam 63 bin itfaiye olayına müdahale ettik. Bu olaylardan 22 bin 500 civarı hayvan kurtarma ve şu anda martılar ve kediler en çok kurtardığımız hayvanlar. Daha sonra köpekler ve vahşi doğada bulunan hayvanlar yer alıyor. Kentsel alan içerisinde bulunan yılanları da kurtarıyoruz. Günlük istatistik vermek çok zor ama neredeyse her istasyonumuz beş veya on tane hayvan kurtarma olayına müdahale ediyor. Havyan kurtarma ihbarı vatandaşımız tarafından verildiğinde bu bilgi santral memurumuz tarafından değerlendiriliyor. Ona göre de uygun istasyondan, en uygun aracı göndermek zorundayız. Eğer yüksek bir yerde kalmamışsa hayvan, aracımız teknik kurtarmak kapasitesine sahip bir araçta olabilir veya yüksekte mahsur kalmışsa buralara merdiven aracı gönderiyoruz. Santral memuru arkadaşımız şunu da sorgulamak zorunda, hayvanın mahsur kaldığı yerdeki sokak dar mı? İtfaiye aracı rahatlıkla girebilir mi? Bu arada vatandaşlarımızdan şöyle bir beklentimiz var. Bizler hayati tehlikesi olan hayvanlara dikkat ediyoruz. Örnek olarak bir kuşun ayağının ipe dolandığını varsayalım veya kedilerin boru içerisine sıkışması gibi durumlarda müdahale ediyoruz. Mesela bir kedi çatıda kendine bir yaşam alanı kuruyor ve vatandaşlarımız gidip bunu da almamızı istiyorlar. İtfaiye olarak biz bu tip görevlere gitmemeyi tercih ediyoruz. Çünkü hayvan burada serbest vaziyette duruyor ve bizi görünce kaçıyor. Bizim buradaki araçlarımız diğer önemli olaylar içinde hazır bulunmak zorunda. Burada vatandaşlarımızdan ricamız gerçekten hayvanların hayati bir tehlikesi olduğunda bizi aramalarını istiyoruz" dedi.

"İTFAİYESİ OLARAK DÜNYA ÇAPINDA YETERLİ BİR EKİPMAN SEVİYESİNE SAHİBİZ"

İtfaiye eri Mustafa Kabakçı, "Çeşitli aletlerimiz var hayvanın durumuna ve konumuna göre kullandığımız aletler var. Yılan kurtarma aparatı, kedi kurtarma aparatı, kedi kurtarma filesi, kedi kurtarma sepeti veya çubuk kesme aletlerimiz şarjlı, hidrolik ve benzinli olarak var. Teşkilatımızda bunlara yönelik tüm aletlerimiz mevcut ve şu anda İstanbul İtfaiyesi olarak dünya çapında yeterli bir ekipman seviyesine sahibiz" şeklinde konuştu.

(İHA)