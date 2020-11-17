İstanbul İtfaiyesi, Vaniköy Camisi'ndeki yangının elektrik tesisatından kaynaklandığını bildirdi - Son Dakika

İstanbul İtfaiyesi, Vaniköy Camisi'ndeki yangının elektrik tesisatından kaynaklandığını bildirdi

17.11.2020 12:17
İstanbul İtfaiyesi, Vaniköy Camisi'ndeki yangının elektrik tesisatından kaynaklandığını bildirdi, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İtfaiyesi, Üsküdar'daki tarihi Vaniköy Camisi'nde çıkan yangının elektrik tesisatından kaynaklandığını bildirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İtfaiyesi, Üsküdar'daki tarihi Vaniköy Camisi'nde çıkan yangının elektrik tesisatından kaynaklandığını bildirdi.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, tarihi Vaniköy Camisi'ndeki yangının çıkış nedenine ilişkin İstanbul İtfaiyesi raporu tamamlandı.

İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekiplerin yaptığı incelemeler sonucunda hazırlanan raporda, yangının elektrik tesisatından kaynaklandığı belirtildi.

Yangının, tesisat kablolarında oluşan elektriksel ısınmadan kaynaklandığı aktarılan raporda, şu ifadelere yer verildi:

"Yangının seyri ve söndürülmesini müteakip yapılan araştırma ve inceleme neticesinde, cami dahilinde bulunan lojman sakinleri tarafından bir koku hissedilerek güney cephedeki yalının teknik personeli ile cami dahili kontrol edilerek elektrik sigortalarının kapatıldığı öğrenilmiştir. Mahallinde yapılan araştırmada yangın başlangıç ve ağırlık sebebinin camiye girişe göre sol asma kat 2. pencere civarı olduğu tespit edilmiştir. Bu bölümde yapılan araştırmada, camiye girişe göre sol duvarda elektrik dağıtım panosunun olduğu, devamındaki pencere boşluğunda elektronik ses sistemi, kamera kayıt cihazı ve klima ünite tesisatı bulunduğu görülmüştür. Bu bölgeden dağılan ve ahşap kaplamaların arasından geçen çoklu elektrik tesisat kablolarında oluşan elektriksel ısınma sonucu izolasyonlarının tutuşmasıyla yanmanın başladığı, ahşap döşeme malzemeleri ve çatıya sirayet ederek binanın tamamına yayılması neticesinde yangın olayının meydana geldiği kanaatine varılmıştır."

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Üsküdar, Vaniköy, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul İtfaiyesi, Vaniköy Camisi'ndeki yangının elektrik tesisatından kaynaklandığını bildirdi - Son Dakika


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