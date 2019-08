İTHİB/Öksüz: Yeni pazarlarda büyüme çok önemliİlayda Kılıçay - Mahmut Can Emir/ İstanbul , 20 Ağustos ( DHA ) ? İhracatın azaldığı Avrupa pazarına potansiyel alternatifin Afrika ve Uzakdoğu pazarları olduğuna işaret eden İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz , yeni pazarlarda büyüme gereğinin altını çizdi.DHA'nın sorularını yanıtlayan Öksüz şu değerlendirmeyi yaptı:'Tekstil sektörü biliyorsunuz Türkiye 'nin en fazla dış ticaret fazlası veren sektörlerin başında gelmekte. İhracat anlamında da tekstil ve hazır giyim Türkiye'nin ikinci büyük ihracatçı sektörü. Avrupa'da bir miktar küçülme oldu ihracatımızda. Bunu biz yeni pazarlarla telafi etme yoluna gidiyoruz. Özellikle Afrika ihracat anlamında bizim için yeni bir pazar. Aynı şekilde Uzakdoğu yeni pazarlar içinde yerini almakta. Güney Amerika önemli bir bölge ihracatımız açısından potansiyel teşkil ediyor. Yeni pazarlarla bu kaybımızı telafi etmeye çalışıyoruz ve çalışacağız.''Kurların geçen yıllara oranla yüksek olmasının ihracatı artırma yönünde çok önemli katkısı oldu. Aynı zamanda ithalatı önleme konusunda da katkısı oldu, onun için kur seviyelerinin tekrar düşmemesi gerekiyor. Dış ticarette açığımız oldukça düştü. Temmuz ayında ihracat artarken ithalatta düşüş yaşadık. Kurların düşmesi bu durumu bozacaktır. Kur seviyesini aşağıya düşürmek şu anki durumumuza zarar verecektir. Çünkü bu duruma şu an piyasalar da alıştı, ciddi zamlar da geldi enerji fiyatlarında. Kurların düşmesi bizi ithalatın arttığı ihracatın azaldığı günlere döndürür. Bu sebeple kurların bu seviyelerin altına düşmemesi oldukça önemli.'İhracatımızı artırmak bizim ana hedefimiz Türkiye'nin en önemli hedefi net ihracatçı olmak olmalı. Tekstil sektörü olarak istihdamda en büyük sektörüz. Perakende ile birlikte iki milyon kişiye istihdam sağlayan bir sektörüz. Tekstil mühendisliği bölümleri bizim için beyaz yaka yönetici anlamında en önemli kaynağımız. Biz buraya dikkat çekmek istedik. Bölümlerimizdeki doluluk oranları yüzde 42'ye kadar düşmüştü geçen sene burs sistemiyle bunu yüzde 92'lere çıkardık. Ciddi bir iyileşme sağlandı ve sıralamalar yükseldi. Daha başarılı öğrencileri sektöre çekmeye çalıştık ve bu anlamda başarılı bir çalışma oldu çünkü başarılı olmak istiyorsanız başarılı insanlara ihtiyacınız var. Geçmişte de bu böyle oldu. Tekstil mühendisliğini kazanan öğrenciler tıp fakültelerinin puanıyla bu fakülteleri tercih etmişti bu anlamda yapmış olduğumuz çalışmanın oldukça önemli olduğuna inanıyorum.'Kur seviyeleri dış ticaretin rakamları açısından çok önemli direkt yansıyor bu anlamda kurlar belirleyici. Kur seviyelerini aşağıya düşürmediğimiz sürece ihracatın arttığını görebiliriz. Yeni pazarlar çok önemli yeni pazarlarda büyümemiz gerekiyor. Avrupa ve İngiltere de bizim için çok önemli pazarlar. İngiltere dış ticaret fazlası verdiğimiz sayıca az ülkelerden birisi. Bu anlamda Brexit süreci önemli Türkiye'nin bu noktada mutlaka İngiltere'yle serbest ticaret antlaşmasını devreye sokması gerekiyor.'İç piyasa da çok canlı değil. Bu da ithalatın düşmesinin bir diğer sebebi. Yüksek döviz kurları ithalatı frenlemekte ama iç piyasanın da ithalatı frenleme etkisi var. Lüks tüketim özellikle oldukça düştü, eskisi gibi değil. Bütün bunlar birleştiğinde ithalatın düştüğünü görebiliyoruz.'Faizlerin düşmesi iç piyasayı hareketlendirecektir. Ayrıca iç piyasanın canlanması için gerekli adımların atılması gerekiyor. Piyasada bir çekince ve korku var. Son zamanlarda bu konuyla alakalı bir rahatlama olsa da insanlar harcama yönüne gitmiyor, paramı tutayım diye düşünerek geleceğe yönelik kaygıları var ama bu doğru değil bu ekonomiye de zarar veriyor. Onun için güven çok önemli bir an önce güvenin tahsis edilip insanların iç piyasayı canlandırma açısından harcamaya girmesi önemli.?