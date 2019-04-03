Son Dakika Haberleri: İstanbul - İtiraz Edilen İlçelerde Geçersiz Oyların Sayımı Yapılıyor

İstanbul - İtiraz Edilen İlçelerde Geçersiz Oyların Sayımı Yapılıyor

1 saat önce

İstanbul DHA - İSTANBUL Büyükşehir Belediye başkanlığı geçici seçim sonuçlarına AK Parti'nin itirazı üzerine 7 ilçede geçersiz oyların sayımına başlandı.

İstanbul - İtiraz Edilen İlçelerde Geçersiz Oyların Sayımı Yapılıyor, System.String[]
İstanbul DHA - İSTANBUL Büyükşehir Belediye başkanlığı geçici seçim sonuçlarına AK Parti'nin itirazı üzerine 7 ilçede geçersiz oyların sayımına başlandı. Geçersiz oyların sayımına ilçe seçim kurullarında sabah saatlerinde başlandı. Sayım işlemleri devam ederken partililerde ilçe seçim kurulları önünde bekliyor

Görüntü dökümü:

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-Bayrampaşa İlçe seçim kurulundan görüntü

-Ümraniye İlçe seçim kurulundan görüntü

-Gaziosmanpaşa İlçe seçim kurulundan görüntü

-Detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 02:56 Kaynak: DHA

AK Parti, DHA, İstanbul, Güncel
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