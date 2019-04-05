İstanbul - İtiraz Edilen İlçelerde Geçersiz Oyların Sayımı Yapılıyor
31 dakika önce
İstanbul DHA - İSTANBUL Büyükşehir Belediye başkanlığı geçici seçim sonuçlarına yapılan itiraz üzerine birçok ilçede geçersiz oyların sayımı sürüyor.
İstanbul DHA
- İSTANBUL Büyükşehir Belediye başkanlığı geçici seçim sonuçlarına yapılan itiraz üzerine birçok ilçede geçersiz oyların sayımı sürüyor.
Görüntü dökümü:
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- Maltepe
ve Ataşehir
ilçe seçim kurulları önünden görüntüler
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 12:02 Kaynak: DHA
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