Son Dakika Haberleri: İstanbul - İtiraz Edilen İlçelerde Geçersiz Oyların Sayımı Yapılıyor

İstanbul - İtiraz Edilen İlçelerde Geçersiz Oyların Sayımı Yapılıyor

31 dakika önce

İstanbul DHA - İSTANBUL Büyükşehir Belediye başkanlığı geçici seçim sonuçlarına yapılan itiraz üzerine birçok ilçede geçersiz oyların sayımı sürüyor.

İstanbul - İtiraz Edilen İlçelerde Geçersiz Oyların Sayımı Yapılıyor, System.String[]
İstanbul DHA - İSTANBUL Büyükşehir Belediye başkanlığı geçici seçim sonuçlarına yapılan itiraz üzerine birçok ilçede geçersiz oyların sayımı sürüyor.

Görüntü dökümü:

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- Maltepe ve Ataşehir ilçe seçim kurulları önünden görüntüler

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 12:02 Kaynak: DHA

Maltepe, DHA, İstanbul, Güncel
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