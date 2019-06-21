Son Dakika Haberleri: İSTANBUL-İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI AKŞENER ŞİLE'DE KONUŞTU
Son Dakika Güncel Haber

İSTANBUL-İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI AKŞENER ŞİLE'DE KONUŞTU

1 saat önce

Haber-Kamera: Nurcan KIRCALI/İSTANBUL DHAİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Şile'de açıklamalarda bulundu.

Haber-Kamera: Nurcan KIRCALI/İSTANBUL DHA
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Şile'de açıklamalarda bulundu.
İYİ Parti genel başkanı Meral Akşener, Şile'de esnaf ziyaretinde bulundu. Akşener daha sonra burada açıklama yaptı. Akşener, "Şileliler bugünü saymıyorum. Yarından sonra İstanbul'un seçilmiş belediye başkanını, elinden mazbatası hukuksuzlukla, adaletsiz bir şekilde alınan İBB başkanımızı yeniden seçmek için Pazar günü sandığa gideceğiz. Sandıkları öyle bir patlatacağız ki çamura yatanlar mızıkçılık yapamayacak. Büyük bir farkla Ekrem İmamoğlu kardeşimi yani ikinci kez tekrar seçeceğiz inşallah." dedi.
Akşener, "Bugün karşınızda İYİ Parti Genel Başkanı kimliğimle bulunmuyorum. Üsküdar'da ikamet eden, İstanbul'da oy kullanan ve zarfa koyduğu 4 evrakın 3'ü kabul görmüş birisi Ekrem İmamoğlu'nu seçtiğim için kabul görmemiş bir seçmen olarak hakkımı ve hakkımızı aramak için karşınızdayım. Dolayısı ile 39 ilçeye sadece Meral Akşener kimliğimle kimi demokrasi çadırlarımızı ziyaret edip bu şekilde hemşerilerimizle bir araya gelmek kaydıyla, kimi zaman esnaf kardeşlerimizle el sıkışarak, kimi zamansa apartman zili çalarak bu seçimde hakkımı arıyorum. Ekrem İmamoğlu kardeşim 31 Mart seçimlerine giderken sadece Millet İttifakı'nın adayıydı. Yeniden İBB başkanı seçilecektir" ifadelerini kullandı.
İSTANBUL-İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI AKŞENER ŞİLE'DE KONUŞTU
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 06:42 Kaynak: DHA
İYİ Parti, Meral Akşener, Şile, İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İmamoğlu'ndan AK Parti'ye sert tepki: Bu kadar manevranın sebebi nedir? Fatih Portakal'ın teröristbaşı Öcalan mektubu yorumuna, HDP'den "işine bak" yanıtı AK Parti mensubu Sivaslı vatandaşlar, Binali Yıldırım'a destek için 100 otobüsle İstanbul'a geliyor Ahmet Türk'ten İstanbul seçimiyle ilgili açıklama: Biz bu seçimde demokrasi tarafıyız

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.6.2019 20:06:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İSTANBUL-İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI AKŞENER ŞİLE'DE KONUŞTU
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]