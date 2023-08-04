İstanbul, İzmir, Ankara Barajlarının Doluluk Oranı Yüzde Kaç? - Son Dakika
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İstanbul, İzmir, Ankara Barajlarının Doluluk Oranı Yüzde Kaç?

04.08.2023 09:06

İstanbul'da bulunan Alibey barajı, Büyükçekmece barajı, Darlık barajı, Elmalı barajı, Istancalar barajı, Kazandere barajı, Ömerli barajı, Pabuçdere barajı, Sazlıdere barajı ve Terkos barajı doluluk oranları yüzde kaçtır? İzmir'de bulunan Tahtalı barajı, Balçova barajı, Gördes barajı, Ürkmez barajı, Güzelhisar barajı doluluk oranları % kaç? Ankara'da ise baraj doluluk oranı %37.20'dir. Detaylar haberimizde.

İstanbul'un su kaynağı olan barajlardaki su seviyesi yüzde kaçtır merak ediliyor. Peki, İstanbul'da bulunan Alibey barajı, Büyükçekmece barajı, Darlık barajı, Elmalı barajı, Istancalar barajı, Kazandere barajı, Ömerli barajı, Pabuçdere barajı, Sazlıdere barajı ve Terkos barajı doluluk oranları yüzde kaçtır? İzmir'de bulunan Tahtalı barajı, Balçova barajı, Gördes barajı, Ürkmez barajı, Güzelhisar barajı doluluk oranları % kaç? İşte bilgiler...

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 4 Ağustos 2023 Cuma bugünkü baraj doluluk oranı grafiği şöyle:

İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranı yüzde kaç? Barajların doluluk seviyesi nasıl? İstanbul, İzmir, Ankara baraj doluluk oranı 2023!

İZMİR BARAJ DOLULUK ORANLARI NASIL?

İzsu tarafından paylaşılmakta olan verilere göre, Tahtalı Barajı, Balçova Barajı, Gördes Barajı, Ürkmez Barajı, Güzelhisar Barajı ve Alaçatı Kutlu Aktaş Barajının 4 Ağustos Cuma günü İzmir güncel baraj doluluk oranına aşağıdan bakabilirsiniz.

İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranı yüzde kaç? Barajların doluluk seviyesi nasıl? İstanbul, İzmir, Ankara baraj doluluk oranı 2023!

ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI NASIL?

4 Ağustos Cuma günü Ankara güncel aktif kullanılabilir baraj doluluk oranı %37.20'dir. Aktif kullanılabilir doluluk oranı aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır:

İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranı yüzde kaç? Barajların doluluk seviyesi nasıl? İstanbul, İzmir, Ankara baraj doluluk oranı 2023!

Toplam hacim - ölü hacim hacimdeki su miktarı = Kalan su miktarı ÷ toplam hacim × 100 = Yüzdelik oranı vermektedir.

Buna ek olarak toplam doluluk oranı ise %44.68'dır. Detaylara aşağıdaki grafikten bakabilirsiniz.

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Son Dakika Yaşam İstanbul, İzmir, Ankara Barajlarının Doluluk Oranı Yüzde Kaç? - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul, İzmir, Ankara Barajlarının Doluluk Oranı Yüzde Kaç? - Son Dakika
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