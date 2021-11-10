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İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu! 10.11.2021 - Son Dakika

İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu! 10.11.2021

10.11.2021 09:09
İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu! 10.11.2021

Dün akşam itibariyle soğuk havanın Marmara Bölgesi'nde etkisini sürmesiyle sıcaklıklar düştü. 10 Kasım tarihli hava durumu raporuna göre bugün hava sıcaklıkları ülke genelinde 6 ila 10 derece azalacak. İstanbul, İzmir ve Ankara'da hava durumu!

Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde hissedilir derecede (6 ila 10 derece) azalarak mevsim normalleri civarına, kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor. İstanbul hava durumu! İzmir hava durumu! Ankara hava durumu!

İSTANBUL HAVA DURUMU

Marmara Bölgesi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (30-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. İstanbul, 12°C, parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı.

İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu! 10.11.2021

İZMİR HAVA DURUMU

Az bulutlu, kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. İzmir 19°C, parçalı bulutlu.

İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu! 10.11.2021

ANKARA HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin yağmur ve yer yer sağanak yağışlı, sabah saatlerinde kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney kesimlerinde kuvvetli (30-50 km/sa) yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Ankara 11°C, parçalı ve çok bulutlu.

İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu! 10.11.2021
İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu! 10.11.2021

Meteoroloji, Hava Durumu, İstanbul, Ankara, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu! 10.11.2021 - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu! 10.11.2021 - Son Dakika
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