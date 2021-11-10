İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu! 10.11.2021 - Son Dakika

Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde hissedilir derecede (6 ila 10 derece) azalarak mevsim normalleri civarına, kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor. İstanbul hava durumu! İzmir hava durumu! Ankara hava durumu!

İSTANBUL HAVA DURUMU

Marmara Bölgesi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (30-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. İstanbul, 12°C, parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı.

İZMİR HAVA DURUMU

Az bulutlu, kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. İzmir 19°C, parçalı bulutlu.

ANKARA HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin yağmur ve yer yer sağanak yağışlı, sabah saatlerinde kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney kesimlerinde kuvvetli (30-50 km/sa) yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Ankara 11°C, parçalı ve çok bulutlu.